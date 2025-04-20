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「絕沛」交鋒！史書華批林沛祥沒建樹 藍營細數問政成績
發動罷免基隆市立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，今在連署總部舉辦宣講活動。領銜人陳青逸表示，已收到超過1萬5000份連署書，未來除設連署站，也規畫出動「行動胖卡」，並與民進黨基隆市黨部合作，募集到3萬8000份連署書，就會提前送交中選會審核。
「罷免特快車」今晚抵達基隆火車站協助收件，基隆絕沛表示，原本安排到場的立委沈伯洋，因為「遇到高乘載的交通因素，臨時無法參加基隆火車站的行程。」
基隆絕沛今天也在仁三路總部舉辦宣講活動，盾牌牙醫史書華表示，去年罷免基隆市長謝國樑投票，國民黨全體動員，不同意票只比同意票多出1萬6000多票，證明基隆市民絕對不是「鐵藍」，基隆不是鐵板一塊。他對林沛祥沒有偏見，但林沒有任何建樹，請問林沛祥究竟為基隆做了哪些事？
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟回應，若史書華真如自己所說曾遭言語暴力，那應該更懂世界最惡毒的語言，就是史書華現在用在別人身上的那種語言。真正的民意，不會被八卦帶風向，更不會向口齒犀利卻無所本的攻擊者低頭。
黃申棟說，林沛祥爭取民眾支持，不是靠網路口水，靠的是政績。林爭取基隆捷運第2階段八堵至基隆市區可行性研究經費新台幣1950萬元，並成功爭取客運2088C新路線、2088B增加班次，解決基隆通勤族的交通痛點，以及2年10億元的電動公車更新計畫，打造低碳城市未來。
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