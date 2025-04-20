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力挺蔣萬安倒閣論 醫籲民眾黨出「大絕招」：柯文哲列不分區

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台北市長蔣萬安日前在國民黨赴北檢抗議時拋出倒閣主張，今再提倒閣並強調「覆巢之下焉有完卵」。本報資料照
台北市長蔣萬安日前在國民黨赴北檢抗議時拋出倒閣主張，今再提倒閣並強調「覆巢之下焉有完卵」。本報資料照

台北市長蔣萬安日前在國民黨赴北檢抗議時拋出倒閣主張，今再提倒閣強調「覆巢之下焉有完卵」。醫師、時事評論家沈政男支持國民黨發動倒閣，正面對決民進黨，並認為民眾黨不分區席次不會掉，還能將前主席柯文哲列入不分區名單。

沈政男指出，在藍綠勢均力敵的區域，每一次重選都可能有不同結果，對政黨來說，很可能產生罷免容易，但重選困難的狀況。罷免是集結不滿現任者的票數，而重選必須推出自己的候選人，等於回到藍綠對決，藍綠支持者都會被動員出來。

台北市長蔣萬安的倒閣提議，理由便是可化被動為主動，回到大家熟悉的藍綠對決，不必被大罷免民粹糾纏，也因此似乎有越來越多國民黨立委同意其主張；但民眾黨現在尚在猶豫要不要支持倒閣，原因出在「重選可能減少不分區席次」。

沈政男認為，蔣萬安拋出倒閣主張，拋開政治算計，其實可能沒有想太多，而是感受到，目前台灣的政治亂局，已經到了荒謬離譜的田地了，因此，倒閣重選，相當於把一年來的朝野惡鬥，提交給民意評評理，找回一個新的開始。

依照目前民調，重選之下，民眾黨依然能獲4到5席不分區，而且有一個大絕招，就是可以將柯文哲納入不分區名單，讓他成為倒閣重選的頭號助選員。若民眾黨不支持倒閣也無妨，因為民進黨也已經有部分立委贊成倒閣。

倘若原本要支持倒閣的民進黨立委，最後又縮回去，導致倒閣案不通過，那逃避民意監督的標籤就會落在民進黨身上；反之，若倒閣案通過，賴清德總統解散國會的可能性很大，畢竟不解散國會，而是重新組新內閣，就是承認目前做得太差。

他進一步表示，假設賴清德真的不解散國會，企圖讓大罷免繼續進行，但國民黨已經獲得了尊重民意的助力，面對大罷免將有一番不同氣勢。由此可見，「倒閣」是相當有擔當的提議，建議國民黨就跟上吧！

國民黨 民眾黨 沈政男 罷免

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