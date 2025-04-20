喊罷羅智強！苗博雅稱「保護大安區」引遐想 地方人士：戰補選有困難
罷免活動持續進行中，罷藍委羅智強民團昨天舉辦音樂會，社民黨議員苗博雅聲稱，由她來保護大安區民眾，引發熱議，更讓外界揣測是否劍指補選。地方人士分析，苗上次大選已獲禮讓，加上論聲量，於政論節目、新聞媒體上對羅智強監督力道強，民進黨議員簡舒培先前也有爭取，兩爭相比，苗若要再獲禮讓恐怕沒那麼容易。
苗博雅昨天出席罷免羅智強團體舉辦「為愛罷免 才能大安」活動，批評羅智強近期廣發文宣送面紙、放照片，要大安區選民不同意罷免他，卻找不到任何一支可以陳情的電話，更直言「如果我們大安區唯一的立委沒有道德良心及勇氣站出來保護大家，那就由我來保護大安區的民眾，好不好！」內容一出也引發熱議。
地方人士表示，羅平常在大安區里民活動都有送瓶裝水，上面包裝都有國會和服務處的電話及地址，至今已發一年多，該人士說，如果羅捨不得給陳情電話，也不會在每個大大小小場合發有電話的瓶裝水，這樣的攻擊很無聊也有失水準，更直言，相較羅，苗博雅平時很少現身於地方活動，大多是在直播看到。
面對苗博雅昨晚於大安罷免音樂會活動，聲稱「由他來保護大安區的民眾」，被外界認為別有用心，地方人士認為，若羅真的被罷掉，苗博雅不一定有機會可以再獲民進黨禮讓出來補選，綠營並不是沒人，包含近期黨籍議員簡舒培在2024年就增取參選過。
該人士說，簡舒培平時就很積極參與罷免羅智強活動，於政論節目、新聞媒體上，對羅智強的監督力道強，相對苗博雅就遜色許多，加上苗先前已經輸了一次，若再禮讓給非民進黨籍的苗博雅實在說不過去。
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