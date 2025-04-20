二階連署倒數 王義川、台中綠營議員黃昏市場掃街催連署

全台大罷免，爆出多起爭議。台中第六選區罷免國民黨立委羅廷瑋進入第二階段連署最後關鍵一周，民進黨立委王義川今下午與多位黨內台中市議員前往東區新光黃昏市場掃街，王義川說，「我們不像國民黨整箱整冊搬出連署書，而是一張一張地收」，號召民眾站出來，用手中連署書下架不適任立委。

立委羅廷瑋說，他擔任立法委員，做好監督、問政，把關預算、看緊大家的納稅錢，爭取地方建設，讓政府的錢，花在刀口上。

民進黨立委王義川今下午與台中市議員江肇國、蔡耀頡、陳雅惠、鄭功進服務處主任鄭紹頡前往東區新光黃昏市場掃街。

王義川表示，「我們不像國民黨可以整箱、整冊搬出連署書，我們是一張一張地收、一張一張地簽」，這段時間罷團一步一腳印，儘管辛苦，但為了台灣，罷團士氣仍很高昂，相信最後時間罷免羅廷瑋的連署書還會衝高。

江肇國表示，第二階段連署倒數最後一周，特別請王義川及多名議員聯手進行陸戰，就是要將「罷免行動推向最高峰」，讓更多市民站出來，用行動守護台中的民主價值。