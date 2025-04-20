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藍白22日辦在野領袖峰會 民進黨：破壞民主聯誼會

中央社／ 台北20日電
民進黨中央黨部。圖／聯合報系資料照
民進黨中央黨部。圖／聯合報系資料照

國民黨與民眾黨定4月22日共同舉辦「把民主還給台灣」在野領袖峰會，民進黨發言人韓瑩今天說，藍白企圖透過政治聯手，將罷免連署造假的違法行為合理化、將司法調查污名化，這不是「領袖峰會」，而是「破壞民主聯誼會」。

民眾黨今天說，面對執政黨的獨裁蠻橫，在野的對話急迫且必要，雙方已確認將在4月22日上午共同舉辦「把民主還給台灣」在野領袖峰會，聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」。

民進黨發言人韓瑩今天受訪回應表示，藍白兩位主席裝傻政治失憶，但人民沒有忘記，當前真正該還給台灣的，正是被藍白聯手踐踏的民主與法治。

韓瑩指出，藍白主導的國會不僅強行擴權、毀憲亂政，還發動報復性罷免，更出現連署造假事件，嚴重破壞台灣的選舉制度與民主信任。國民黨不但不認錯，還「有樣學樣」，仿效民眾黨包圍司法機關，甚至執政的地方首長也帶頭挑戰公權力。這些行為不只是政治鬥爭，更動搖並威脅台灣民主根基。

她表示，總統賴清德自上任以來，展現穩健的執政態度，應對國際變局，也積極因應美方關稅政策，全力守住台灣經濟命脈。反觀藍白，不僅拿不出國際對策，對內連罷免連署都造假、違法，還企圖透過政治聯手，將違法行為合理化、將司法調查污名化，這不是「領袖峰會」，而是「破壞民主聯誼會」。

此外，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤下午受訪表示，真心期待在野黨是忠誠的在野黨，希望他們所會商的是福國利民的民生議案，而不是一再禍國殃民的政治操作，若只是進行毀憲亂政的政治交易，這場峰會的正當性就不高了。

罷免

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