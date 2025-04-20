雙罷劫負責人遭收押…罷免「死亡連署」成第二戰場 法界解讀檢調動關鍵

高雄「雙罷劫」行動負責人徐尚賢，被控偽簽罷免案提議人資料，被雄檢帶回偵辦，但最後檢調考量他犯行是在選罷法修正施行前，不適用新法，因此僅依偽造私文書、違反個資法等罪嫌聲押獲准，雖未為新修正的選罷法，但若最後偽造提議人資料罪行屬實，徐仍要面臨5年以下徒刑。

今年2月18日修正上路，增加第98-2條「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金」。

法界解讀，偽造私文書、選罷法都能處理偽造提議或連署資料者，但選罷法修法增列部分，主要是針對選舉秩序，若提議書或連署書涉嫌偽造，相較刑法偽造私文書得「足生損害於公眾或他人者」才構成，選罷法則無羅列這要件，若有連署時涉嫌偽簽，會比一般偽造私文書更容易成罪。

罷免案連署分為提議、連署、投票等三階段，因目前已進入二階段連署的罷免案，均為在選罷法修正公布前提案，因此適用舊法規定，若涉及偽簽，是以偽造文書罪嫌論處，但仍要面臨5年以下有期徒刑。

曾任檢察官、法官10多年年，實務經驗豐富的律師黃英彥解釋，罷免提議人名冊，在法律定性屬於私文書，實務上私文書並無規定一定要本人親簽，因此筆跡不見得是法的構成要件，關鍵在於有無取得簽名人本人的授權，如口頭或當面徵詢，若無取得授權就代簽，影響罷免案的公正性，已符合偽造文書構成要件中的「足生損害於公眾」。

黃英彥說，最近為何被查出來的都是死亡連署，關鍵在於死者容易勾稽比對，若為「活人」，要詢問是否授權連署，光要逐一確認就是大工程，但如果人死了，不可能授權活人代簽，只要一進系統比對，若簽名日期是在死亡時間以後，就能確認是偽簽。

根據法院裁定羈押理由，徐尚賢坦承罷免提議書上的提議人簽名，是由徐或志工簽名，非本人所簽，形同未獲授權簽下大量提議書。

黃英彥說，若利用手邊留存的個人資料，未逐一確認名單人員的意見，即擅自簽下罷免提議書或連署書，行為就屬於「不確定故意」，也就是明知未經對方授權，卻仍冒險簽署，就構成偽造；依據實務上見解，若簽名後才取得當事人同意仍構成犯罪，畢竟事後補問取得同意，等於承認當時簽名時沒問過本人，更難以辯解為合法。