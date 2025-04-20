快訊

已婚男導師伸狼爪！陸男研究生52分鐘舉報遭性侵 北京理工大學火速解聘

交通部大樓驚傳女子隨意放鞭炮 公務車遭波及炸出白色痕跡

出門帶傘！5縣市大雨特報 警戒區曝光「1縣市防大雷雨」

雙罷劫負責人遭收押…罷免「死亡連署」成第二戰場 法界解讀檢調動關鍵

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違個資法、偽造文書遭拘提，遭檢方聲押獲准。本報資料照片大
高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違個資法、偽造文書遭拘提，遭檢方聲押獲准。本報資料照片大

高雄「雙罷劫」行動負責人徐尚賢，被控偽簽罷免案提議人資料，被雄檢帶回偵辦，但最後檢調考量他犯行是在選罷法修正施行前，不適用新法，因此僅依偽造私文書、違反個資法等罪嫌聲押獲准，雖未為新修正的選罷法，但若最後偽造提議人資料罪行屬實，徐仍要面臨5年以下徒刑。

今年2月18日修正上路，增加第98-2條「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金」。

法界解讀，偽造私文書、選罷法都能處理偽造提議或連署資料者，但選罷法修法增列部分，主要是針對選舉秩序，若提議書或連署書涉嫌偽造，相較刑法偽造私文書得「足生損害於公眾或他人者」才構成，選罷法則無羅列這要件，若有連署時涉嫌偽簽，會比一般偽造私文書更容易成罪。

罷免案連署分為提議、連署、投票等三階段，因目前已進入二階段連署的罷免案，均為在選罷法修正公布前提案，因此適用舊法規定，若涉及偽簽，是以偽造文書罪嫌論處，但仍要面臨5年以下有期徒刑。

曾任檢察官、法官10多年年，實務經驗豐富的律師黃英彥解釋，罷免提議人名冊，在法律定性屬於私文書，實務上私文書並無規定一定要本人親簽，因此筆跡不見得是法的構成要件，關鍵在於有無取得簽名人本人的授權，如口頭或當面徵詢，若無取得授權就代簽，影響罷免案的公正性，已符合偽造文書構成要件中的「足生損害於公眾」。

黃英彥說，最近為何被查出來的都是死亡連署，關鍵在於死者容易勾稽比對，若為「活人」，要詢問是否授權連署，光要逐一確認就是大工程，但如果人死了，不可能授權活人代簽，只要一進系統比對，若簽名日期是在死亡時間以後，就能確認是偽簽。

根據法院裁定羈押理由，徐尚賢坦承罷免提議書上的提議人簽名，是由徐或志工簽名，非本人所簽，形同未獲授權簽下大量提議書。

黃英彥說，若利用手邊留存的個人資料，未逐一確認名單人員的意見，即擅自簽下罷免提議書或連署書，行為就屬於「不確定故意」，也就是明知未經對方授權，卻仍冒險簽署，就構成偽造；依據實務上見解，若簽名後才取得當事人同意仍構成犯罪，畢竟事後補問取得同意，等於承認當時簽名時沒問過本人，更難以辯解為合法。

高雄雙罷劫領銜人朱磊經調查處約談調查後移送高雄地檢署，最後獲15萬元交保，他大呼錯不該跟民進黨對幹。本報資料照片
高雄雙罷劫領銜人朱磊經調查處約談調查後移送高雄地檢署，最後獲15萬元交保，他大呼錯不該跟民進黨對幹。本報資料照片

偽造文書 罷免 連署書 選罷法

延伸閱讀

綠酸修選罷法「害到自己人」 翁曉玲：中選會曲解法律

影／罷免黃捷、許智傑現死亡連署 陳其邁批作弊：有人系統性主導

罷免傅崐萁差千份達標 沈伯洋：剩最後一哩路

國民黨高市黨部重申未介入罷免 控黃捷等人帶風向指揮辦案

相關新聞

陳水扁喊「清算非對付在野最佳方式」 臉書湧網友論戰諷：該回去關了

前總統陳水扁稱，不能說意見不一樣，就是「ＸＸ同路人」，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法；會後，持正反意見的網友在陳水扁...

反攻號角響！傳8成藍委支持 蔣萬安再提倒閣：覆巢下無完卵

台北市長蔣萬安拋出倒閣主張，迫賴清德總統因此解散國會重選；國民黨主席朱立倫表態不排除，今天傳出，有8成藍委支持倒閣。蔣萬安...

黃國昌、朱立倫22日「在野領袖峰會」 求同存異促社會團結

檢調偵辦幽靈連署案，上周發動大規模搜索約談，鎖定罷免民進黨立委團體，因而遭到外界質疑「辦藍不辦綠」。台灣民眾黨今天表示，...

「拔羅波」團隊內鬨 領銜人吳柏瑋爆退團 質疑遭邊緣、議員政治算計

罷免國民黨立委羅明才的「拔羅波團隊」近日爆發退團風波，擔任罷免案領銜人的吳柏瑋19日深夜在社群平台發文，表示自己早在3月...

影／檢調搜索查罷 許淑華揭3狀況痛批：司法淪政治服務

國民黨因罷免案遭搜索，南投縣長許淑華今（20）連跑4場浴佛祈福、媽祖聖誕活動，活動後受訪痛批，藍營各縣市黨部遭不符比例的...

中壢仁海宮媽姐聖誕罷團連署 張善政批對神明的侮辱

全台大罷免如火如荼進行中，桃園市中壢仁海宮今天中午舉辦天上聖母1066周年聖誕千人祝壽慶典活動，公民團體在廟前對面擺攤罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。