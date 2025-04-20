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民進黨酸修選罷法「害到自己人」 翁曉玲：中選會曲解法律

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報資料照片

多個罷免民進黨立委團體成員及國民黨多個地方黨部人員近日遭檢調搜索約談，有民進黨立委酸是當初國民黨立委翁曉玲主張修「選罷法」，才會到如此地步。翁批評，法律本身沒問題，是中選會刻意曲解法律適用，且過去罷免案的相關情況也是在投票後才處理，現在擺明赤裸裸的搞執法雙標；民進黨早就規畫司法追殺在野，國民黨只能全面迎戰。

翁曉玲說明，綠營人士說法是無知且荒謬，法律本身沒問題，有問題的是中選會和司法機關。中選會審查通過第一階段的罷免案，幾乎全適用舊法，根本不適用今年2月18日公布的新法規定；目前檢調單位對涉嫌偽造連署的罷團人士諭知罪名為「刑法偽造文書罪」和「違反個資法」等規定，也未提及選罷法第98條之2的處罰規定。

翁曉玲批評，中選會果然陰險，從一開始就刻意曲解法律適用，堅持罷免案適用舊法，不僅護航綠營可多通過幾個罷藍委團體，還設下陷阱讓那些無權、也無法查對連署書真實性的罷團人士承擔法律風險。

翁曉玲分析，罷免案是否能通過二階或成案都還是未知數，但中選會竟不等罷免案結束就急著去告發，作法實在可疑。像5年前處理高雄市前市長韓國瑜罷免案涉及偽造連署案的告發時間點，是在罷免案投票完9天後，現在則早早告發，明顯是想製造寒蟬效應，影響罷免案進行。

翁曉玲還說，檢調作法同樣違反常規，涉嫌偽造文書或是違反個資法的罪嫌尚不至於會動用強制處分去搜索、聲押，但在罷免連署這事上；再說，若真認為影響重大，那應比照全國掃黑專案行動，指揮各縣市同步偵辦，而不是挑縣市或藍綠辦，赤裸裸的搞執法雙標，完全不演了。

翁曉玲表示，民進黨發動大罷免，早就寫好用司法全面追殺在野黨的劇本，中選會、院、檢、調，加上很快就上場的大法官們，將合作無間、全力幫賴清德奪回國會多數權，目標還要解散國民黨；這場硬仗，國民黨已退無可退，只能全面迎戰，「戰獨裁、站出」，4月26日凱道見。

中選會 罷免 翁曉玲

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