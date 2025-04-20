樂見朱立倫、黃國昌會面 白議員批：賴總統上任一年都在鬥

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌22日將會面，舉行在野領袖峰會。民眾黨議員陳世軒說，賴總統上任這近一年就是鬥，曾說要與政黨領袖會面，卻光說不做，反而處心積慮清算在野黨，樂見兩位在野黨主席見面。

陳世軒說，樂見兩位主席見面，商討國內動盪政情及國際窘迫情勢的因應，因為他們再也無法看著台灣空轉、無法忍受賴政府藉著司法檢調打壓異己。

陳世軒指出，從去年大選後新國會開始，國會便陷入了無限的覆議、釋憲的惡性循環，接著520賴清德總統上任，他放任綠營對在野批鬥、抵制，把藍白不分青紅皂白的惡意包裝成中共同路人 ，賴總統上任這近一年來的代表字就是鬥，是賴總統親手鬥出團結的在野黨。

陳世軒說，他們要的是安居樂業、經濟成長的台灣，而非每天紛擾不平靜，政黨領袖的會面本該是由賴總統來做起，但賴總統光說不做，找在野領袖見面這句話，至今空口白話不想實踐，賴總統沒有至高的格局，更不願建構一個進步和諧的台灣，反而處心積慮清算在野黨。

陳認為，民眾黨存在不是要消滅藍綠，而是共融也共榮，唯有正面健康的政黨競爭才能砥礪進步，但賴總統要消滅在野黨，讓民進黨一黨獨大為所欲為，卻忘了他身為總統該做的正事，期待4月22日兩位在野黨主席的會面，能夠為國內的僵局窘境，開創出因應之道。