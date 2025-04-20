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影／罷免黃捷、許智傑現死亡連署 陳其邁批作弊：有人系統性主導

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
八卦寮文教基金會今天下午在橋頭舉辦余登發、余陳月瑛紀念音樂會，市長陳其邁及立委邱志偉、許智傑、邱議瑩及黃捷等人出席活動。記者徐白櫻／攝影
八卦寮文教基金會今天下午在橋頭舉辦余登發、余陳月瑛紀念音樂會，市長陳其邁及立委邱志偉、許智傑、邱議瑩及黃捷等人出席活動。記者徐白櫻／攝影

高雄檢調偵辦立委黃捷許智傑罷免連署行動，高雄市長陳其邁今天在橋頭表示，黃捷及許智傑的罷免都有出現死人連署，豈有「活人投票死人罷免」的道理，顯然是系統性有人主導，且是從南到北的作弊行為，也是對民主的傷害；呼籲大家用選票剔除做不好的立委，「表現不好的換下來，換表現好的人去做，才叫民主政治」。

八卦寮文教基金會今天下午在橋頭舉辦余登發、余陳月瑛紀念音樂會，市長陳其邁及立委邱志偉、許智傑、邱議瑩及黃捷等人出席活動。

內政部前部長余政憲以基金會董事長身分發言，他表示，橋頭事件發生後，同一年也發生美麗島事件，高雄一向是台灣民主運動重要的開始，感謝市長陳其邁這幾年的打拚，橋科的設立讓高雄再度扮演推動歷史前進角色。

陳其邁舉美國國會牆壁的名言「Freedom Is Not Free」為例，他強調，自由不是免費的，要靠大家一步一腳印打拚，若出差錯，很多威權的幽靈會回來，台灣從陳水扁政黨輪替至蔡英文、賴清德執政可以知道，受到人民支持是執政黨，若人民反對則淪為在野黨。

陳其邁提及立法院、東亞地緣政治、兩岸局勢及最近中國與美國貿易戰爭，他表示，中共外交部發言人展現區域強權，遇上台灣都不客氣，說「台灣是中國一部分」、「統一是歷史的必然 」，一點也不把台灣人的民主自由看在眼裡。

陳其邁進一步指出，最近立法院令人非常煩惱，以他身邊的黃捷、許智傑來說，兩人在選區受到選民肯定，在立法院也很拚，但最近許智傑罷免出現180幾人死亡連署，黃捷也有30幾人死亡連署，「台灣民主制度變成活人投票、死人連署罷免， 哪有這種事情，所以這是一個系統性，一定有人在主導，從南到北的作弊行為，這是對我們民主的傷害」。

陳其邁最後拜託大家拿起電話，要把隔壁其他表現差的、國民黨的立委，若做不好就用選票把他們剔除；高雄人罷免最有經驗，否則他今天怎會當高雄市長，高雄四年多來各項評鑑也不會是第一名，「表現不好的換下來，換表現好的人去做，才叫民主政治」。

八卦寮文教基金會今天下午在橋頭舉辦余登發、余陳月瑛紀念音樂會，從2014年至今，已經連續舉辦11年。記者徐白櫻／攝影
八卦寮文教基金會今天下午在橋頭舉辦余登發、余陳月瑛紀念音樂會，從2014年至今，已經連續舉辦11年。記者徐白櫻／攝影

罷免 許智傑 陳其邁 黃捷

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