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徐巧芯籲26日上凱道！ 舉希特勒專制喊「勿讓台灣走到那一步」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨主席朱立倫和台北市長蔣萬安（左）下午出席台北市信義、南松山場「還錢於民」政策說明會力挺立委徐巧芯（右），朱立倫受訪強調與民眾黨在國會的合作是必然的，不但要持續合作，福國利民，對台灣有益的，都要持續合作。未來包括反惡罷、戰獨裁，國民黨會有很多策略，彼此一起合作努力。記者曾吉松／攝影
國民黨主席朱立倫和台北市長蔣萬安（左）下午出席台北市信義、南松山場「還錢於民」政策說明會力挺立委徐巧芯（右），朱立倫受訪強調與民眾黨在國會的合作是必然的，不但要持續合作，福國利民，對台灣有益的，都要持續合作。未來包括反惡罷、戰獨裁，國民黨會有很多策略，彼此一起合作努力。記者曾吉松／攝影

罷免議題持續延燒，國民黨將於4月26日舉辦在凱道舉行「戰獨裁站出來」活動，今天於台北市議會舉辦說明會，徐也在會中痛批，民進黨為了轉移美國總統川普關稅問題焦點，製造謠言，更利用作為政治鬥爭工具，更引用希特勒例子雖經過民選出來，上台後卻開始清算、鬥爭、洗腦，導致專制的恐怖，呼籲民眾26日上街頭，不要讓台灣走到那一步。

徐巧芯今天舉辦「戰獨裁 站出來」政策說明會，號召民眾4月26日走上街頭抗議民進黨的獨裁專政，包含台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫都到場支持，幾人更在場外高喊「徐巧芯加油！」為深陷罷免案的徐加油打氣，現場預估近200人到場聲援。

徐表示，今天除了朱、蔣以外原本黃呂錦茹也預計到場，然而前兩天卻被檢調帶回調查，扣押了近48小時，最後地院認為沒有任何證據顯示黃呂參與所謂的「幽靈聯署」無法請回，也讓她痛批，檢調在沒有證據的情況下，折磨一位75歲的長輩48小時，司法淪為民進黨追殺工具，「就是要讓國民黨群龍無首。」

徐巧芯說，黃呂錦茹是大家的「媽媽主委」無論日常還是選舉，總是在需要時挺身而出，這樣長期支持和陪伴，與大家建立了深厚的情感和信任，她被帶走調查，所有人都當場聲援，調查局人員卻刻意帶黃呂走後門，讓她聽不到支持者加油打氣。

徐巧芯說，對抗民進黨行動，一定要站出來守護國民黨立委，才能不讓民進黨得逞罷免立法院仗韓國瑜，因為只要罷免六個國民黨的立委，綠營就可以立刻提案拉下韓國瑜，改選院長換成柯建銘，更藉此機會罷免台北市立委，讓市長蔣萬安2026年難以連任。

徐巧芯強調，民進黨使用「大亂鬥」、「大造謠」、「大擺爛」，在關稅問題無法妥善解決，只好擺爛透過亂鬥推動罷免，更用造謠方式，「什麼長照、租屋、體育署預算被刪都是騙人」，直到四月中民進黨政府都沒有將任何解凍預算的提案送進立法院，因此並非國民黨凍結預算導致這些福利消失，而是民進黨政府自己耽擱，呼籲民眾4月26日走上街頭，向執政黨表達抗議。

國民黨 徐巧芯 罷免

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