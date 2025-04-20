朱立倫籲民眾426上凱道 對獨裁者賴清德發出怒吼

迎戰大罷免，國民黨主席朱立倫今繼續將砲火鎖定賴清德總統猛攻，批評賴清德就任至今11個月，完全不治國，每天搞鬥爭，呼籲大家4月26日站出來，對一心只想當獨裁者的賴清德發出人民的怒吼，不要以為在背後掌控司法的大刀砍向在野黨，大家就會害怕。

朱立倫今與台北市長蔣萬安共同出席台北市信義、南松山問政說明會，力挺國民黨立委徐巧芯。

朱立倫致詞時表示，中華民國何其不幸，竟出現一位完全不做事，完全不治國，每天搞鬥爭，打垮在野黨、只想獨裁的賴清德，他從去年5月20日就任至今11個月，做的事就是把民眾黨主席柯文哲抓起來、搜索國民黨，本來還要把國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹關起來。

朱立倫說，當全世界各國都集中精力拚經濟、商討關稅戰對策，在野黨請藍營縣市長集思廣益提出4大方向，要救關稅戰、救美金外匯戰，「我們擔心的要死，但賴清德萬事莫如大罷免，」只要罷免掉在野黨，這些都不重要，這是什麼樣的總統？只為權力、只為民進黨一黨之私，這樣的總統才是真正需要下台。

朱立倫批評，他走在路上已經聽到太多人講，真正應該罷免的是賴清德，民眾選他不是選來鬥爭，不是選他和兩岸戰爭，民眾需要的是安居樂業、國泰民安，居大位是要為民眾做事情，不是每天想要鬥在野黨，搞得國內人人不安、兩岸兵兇戰危、把台積電送出去，稱叫投資美國，這是真正出賣台灣的敗家子。

朱立倫呼籲，連前總統陳水扁都已經看不下去，4月26日大家要站出來，發出人民的怒吼，要讓這位一心只想當獨裁者的賴清德看清楚，不要以為躲在總統府裡面就為所欲為，不要以為在背後掌控司法的大刀砍向在野黨，大家就會害怕，不要以為台灣的民主可以隨便摧毀破壞。

朱立倫說，國民黨是溫良恭儉讓沒錯，但是他們一定是堅持最後的底線，誰要毀掉台灣、毀掉中華民國、毀掉民主，一定拚戰到底。