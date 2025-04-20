吳崢：盧秀燕藉批評府院造聲量 藍營縣市長各懷鬼胎

大罷免倒數衝刺，台中市長盧秀燕今天喊話賴清德總統與行政院長卓榮泰「專心國政別搞政治」。民進黨發言人吳崢反批，盧本末倒置、不辨是非，不思罷免源頭在於國民黨在立院毀憲濫權，盧卻藉批評府院製造聲量，凸顯無心市政，只想國民黨主席跟選總統。

吳崢更嗆，國民黨連署造假連自己人都承認，藍營縣市首長種種言行，坐實各懷鬼胎、試圖內鬥卸責。

吳崢表示，這段時間賴清德總統與行政院長卓榮泰所率領的行政團隊，為應對美國關稅議題，每天除了積極研擬與美國貿易談判的對策，規劃國內產業衝擊影響後的援助政策，更以行動下鄉展開多場的產業傾聽之旅，無非就是在面對國際的經濟變局，做出萬全的準備，守護台灣的產業，更讓台灣能迅速在國際經濟變局中站穩腳步，搶得先機。

吳崢續指，遺憾的是，看到在野黨雖然口口聲聲說要一同共赴國難，支持中央政府應對美國關稅議題的政策，卻說一套做一套，近來又開始攻擊政府，甚至帶頭作亂號召群眾攻擊司法，做出最壞的示範。

吳崢質疑，前些日子台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，才召開會議要與藍營執政縣市組聯盟，共同因應美國對應關稅，還誇口要辦對美產品採購會，如今卻看不到當初的承諾有任何進度，只看到蔣、張17日晚間帶頭在北檢聚眾違法集會，「難道你們的採購會是辦在北檢門口嗎？」

針對台中市長盧秀燕近日更對罷免議題，對賴總統多有批評，吳崢痛批，盧秀燕根本本末倒置、不辨是非，整個始末是從國民黨在立法院毀憲濫權，才有大罷免，更反問台中新光三越氣爆事故兩個月過去了，如今事發原因真相未明，盧是否能給市民清楚交代？

吳崢強調，從以上的言行，已經凸顯盧市長完全無心台中市政，滿腦子在想權位，只想藉由批評總統與行政院長來製造聲量，難道腦子裡只剩下選國民黨主席跟選總統了嗎？

吳崢也再次質疑，國民黨罷免連署造假，是連自己人都承認的事實，中廣董事長趙少康、高雄雙罷劫負責人徐尚賢都說連署是抄名冊，連署造假需要嚴辦，更是去年底在立法院藍白聯手通過的選罷法修法，難道這些承諾要參加26日國民黨凱道集會的藍營地方首長們，是要去「挺造假、自打臉」嗎？

吳崢表示，藍營首長現在的種種行為，只是讓社會更加坐實國民黨內鬥嚴重、各懷鬼胎。在國家關鍵時刻，這些藍營地方首長，才是真正應該專心市政，為市民福祉著想的人。而不是每天各吹各的調，企圖內鬥卸責，只會政治算計而荒廢本業，甚至損害到市民的權益與安全，這將不為市民朋友們所接受。