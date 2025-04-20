倒閣是要「倒賴」 朱立倫嗆：不要躲在稻草人卓榮泰後面

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣」想法，引發熱議。國民黨主席朱立倫今天重申，在民主國家，倒閣從來都是選項，國民黨也從來未排除，但談倒閣是要「倒賴」，而不是針對他的「稻草人」卓榮泰。只要他承諾、有種說「大家來重選」，國民黨立刻按照憲法，大家一起來。

朱立倫今下午出席台北市信義、南松山政策說明會，為國民黨立委徐巧芯聲援力挺。提及倒閣話題。他在會後受訪表示，民眾談倒閣都是要倒掉賴清德，而不是針對的他的稻草人卓榮泰。

朱立倫表示，他們從來沒有停止討論過，討論過程包括縣市長、立委，大家共同的目標很清楚，要救台灣的民主、民眾的生活，要倒的是那位不做事、不治國，只想個人權力的賴清德。

朱立倫致詞時表示，只要賴清德有種、有膽，願意承諾「大家一起來重選」，他們立刻按照憲法，大家一起來，不要躲在稻草人後面，換了卓榮泰，還有李榮泰、王榮泰，真正應該下台的是不做事、真正在害台灣、毀台灣的賴清德。

朱立倫重申，國民黨會團結所有在野的力量，不會被民進黨搞分化。「徐巧芯可以罵朱立倫，朱立倫可以說徐巧芯閉嘴，但是我們是團結一致的，」不要想在任何過程製造對立、見縫插針，唯恐藍軍不亂，因為削弱在野戰力，就是賴清德永遠不下台最重要的目標。