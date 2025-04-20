426上凱道 蔣萬安表態出席：風雨再大會勇敢堅定前行

大罷免潮，台北市長蔣萬安今天下午出席國民黨信義南松山政策說明會，對於426上凱道行動，蔣萬安今天被問及會不會出席？蔣萬安連說兩遍「我會去，我會去。」蔣今天也與黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、松信立委徐巧芯，手牽手高喊「徐巧芯！加油！」

蔣萬安也呼籲大家要支持徐巧芯，關鍵時刻又勇敢站出來，謝謝大家社會紛擾之際站出來，「風雨再大，我們都會勇敢堅定地前行。」

蔣萬安今天政策說明會上，提到最近大家看到國際局勢動盪，尤其美國川普關稅政策，對於以台灣出口導向的台灣來說，受到嚴重衝擊，雖現在川普說暫緩90天，不過這90天不是可以鬆懈，而是要盤點資源，要做最壞打算、最好準備，也希望政府能談出最有利條件件，衝擊降到最低，避免勞工受到嚴重傷害。

蔣萬安說，他看到立委徐巧芯，還有台北市政府即刻對中央提出具體因應對策，希望未來不要用到，不過最後對等關稅若非常高，衝擊到中小企業，還有勞工朋友可能的輪休無薪假，政府必須要接住任何一個受傷害的人，這是我們的責任。

蔣說，所以現在全台灣要不分彼此，應該團結以對的時候，絕對不是繼續製造社會對立、分裂、仇恨，空轉，這不是我們願意看到，也不是負責任執政者應該要做，所以他才強調，此時此刻應該要停止社會內耗，我們不要再對立。