聽新聞
0:00 / 0:00
426上凱道 蔣萬安表態出席：風雨再大會勇敢堅定前行
大罷免潮，台北市長蔣萬安今天下午出席國民黨信義南松山政策說明會，對於426上凱道行動，蔣萬安今天被問及會不會出席？蔣萬安連說兩遍「我會去，我會去。」蔣今天也與黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、松信立委徐巧芯，手牽手高喊「徐巧芯！加油！」
蔣萬安也呼籲大家要支持徐巧芯，關鍵時刻又勇敢站出來，謝謝大家社會紛擾之際站出來，「風雨再大，我們都會勇敢堅定地前行。」
蔣萬安今天政策說明會上，提到最近大家看到國際局勢動盪，尤其美國川普關稅政策，對於以台灣出口導向的台灣來說，受到嚴重衝擊，雖現在川普說暫緩90天，不過這90天不是可以鬆懈，而是要盤點資源，要做最壞打算、最好準備，也希望政府能談出最有利條件件，衝擊降到最低，避免勞工受到嚴重傷害。
蔣萬安說，他看到立委徐巧芯，還有台北市政府即刻對中央提出具體因應對策，希望未來不要用到，不過最後對等關稅若非常高，衝擊到中小企業，還有勞工朋友可能的輪休無薪假，政府必須要接住任何一個受傷害的人，這是我們的責任。
蔣說，所以現在全台灣要不分彼此，應該團結以對的時候，絕對不是繼續製造社會對立、分裂、仇恨，空轉，這不是我們願意看到，也不是負責任執政者應該要做，所以他才強調，此時此刻應該要停止社會內耗，我們不要再對立。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言