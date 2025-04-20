罷免傅崐萁差千份達標 沈伯洋：剩最後一哩路

大罷免延燒，罷免國民黨花蓮立委傅崐萁日前發現約4000份連署書格式有異，重傷士氣。民進黨立委沈伯洋今透露，目前已經1萬8000多份，離1萬9000份門檻只差1000份，若扣掉第一階段，離安全門檻還差5000份，「只剩最後一哩路了。」

為補救連署格式錯誤，罷團發起民主特快車行動，4月18日至4月20日於全台台北、板橋與高雄等12個車站設連署點，不只補救簽錯的連署書，也開放其他罷免藍委連署簽署與收件。

沈伯洋今天透露，經過10天的衝刺，每天1、2000份連署書如雪片般飛來，不對，是根本暴風雪，花蓮微光不但重新回到原本的份數，甚至還增加了，目前已經1萬8000多份！離1萬9000份門檻只差1000份，離安全門檻差5000千份，因為要扣掉第一階等。

沈伯洋指出，因為花蓮人們是不管有無錯誤都來重簽，所以造冊遇到了史上最大的困難，但微光團隊們不眠不休撐過去，站回了1萬8000份大關，罷免傅崐萁就只剩最後一哩路了。「最後10天，拜託大家，趕快回來簽」。