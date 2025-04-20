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反攻號角響！傳8成藍委支持 蔣萬安再提倒閣：覆巢下無完卵

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反攻號角響！傳8成藍委支持 蔣萬安再提倒閣：覆巢下無完卵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右2）今天舉辦信義南松山還錢於民政策說明會，與台北市長蔣萬安（左2）及立委徐巧芯（右3）等人高喊加油。記者洪子凱／攝影
國民黨主席朱立倫（右2）今天舉辦信義南松山還錢於民政策說明會，與台北市長蔣萬安（左2）及立委徐巧芯（右3）等人高喊加油。記者洪子凱／攝影

台北市長蔣萬安拋出倒閣主張，迫賴清德總統因此解散國會重選；國民黨主席朱立倫表態不排除，今天傳出，有8成藍委支持倒閣。蔣萬安今天下午出席黨內信義南松山政策說明會，蔣萬安說，倒閣當然是一個選項，「覆巢之下焉有完卵」，這樣的主張就是一個反攻的起點。

國民黨主席朱立倫今天舉辦信義南松山還錢於民政策說明會，蔣萬安約三點到場，媒體問蔣，現在傳出8成藍委支持倒閣？蔣萬安被媒體堵訪表示，關於倒閣，黨中央與黨團有在團體，也會需要各方面的支持。

蔣說，倒閣當然是一個選項，「覆巢之下焉有完卵」，這樣的主張就是一個反攻的起點。

蔣提到，說穿了，其實人民要的很簡單，不被民進黨及少數挾持，不必擔心司法屆入，在公平公正下，決定誰來代表民意，重點是要告訴大家，全世界民主國家，沒有像民進黨這樣搞大罷免的執政黨。

國民黨主席朱立倫今天舉辦信義南松山還錢於民政策說明會，蔣萬安約3點到場。記者林麗玉／攝影
國民黨主席朱立倫今天舉辦信義南松山還錢於民政策說明會，蔣萬安約3點到場。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安。記者林俊良／攝影

國民黨 朱立倫 罷免 蔣萬安

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