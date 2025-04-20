反攻號角響！傳8成藍委支持 蔣萬安再提倒閣：覆巢下無完卵

台北市長蔣萬安拋出倒閣主張，迫賴清德總統因此解散國會重選；國民黨主席朱立倫表態不排除，今天傳出，有8成藍委支持倒閣。蔣萬安今天下午出席黨內信義南松山政策說明會，蔣萬安說，倒閣當然是一個選項，「覆巢之下焉有完卵」，這樣的主張就是一個反攻的起點。

國民黨主席朱立倫今天舉辦信義南松山還錢於民政策說明會，蔣萬安約三點到場，媒體問蔣，現在傳出8成藍委支持倒閣？蔣萬安被媒體堵訪表示，關於倒閣，黨中央與黨團有在團體，也會需要各方面的支持。

蔣說，倒閣當然是一個選項，「覆巢之下焉有完卵」，這樣的主張就是一個反攻的起點。