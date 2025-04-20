「在野領袖峰會」攜手黃國昌 朱立倫：強化在野合作是必然

檢調接連偵辦罷免連署造假案，國民黨多個縣市黨部都遭搜索。國民黨主席朱立倫號召26日集結凱道「戰獨裁」，也將在22日與民眾黨主席黃國昌舉行「把民主還給台灣」在野領袖峰會，朱立倫今天表示，強化與民眾黨的合作是必然的。

22日的在野領袖峰會將聚焦在「美國關稅戰對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」、「把民主還給台灣」。

朱立倫今下午出席台北市信義、南松山場政策說明會時受訪表示，強化與民眾黨在國會的合作是必然的，不但要持續合作，福國利民，對台灣有益的，都要持續合作。未來包括反惡罷、戰獨裁，國民黨會有很多策略，彼此一起合作努力。

據了解，過去一周因司法大動作搜查，朱立倫率黨公職抗議北檢，徹夜守候兩夜，點起支持者的群情激憤，希望在野力量集合對付罷免案及檢調惡行，因此加速醞釀在野峰會舉行。

知情人士提及，藍白雖然在2024大選未成功合作，彼此有摩擦；但對於民進黨獨裁手段「抄家滅族」，守護民主、司法正義大旗下，沒有不合作的空間。對於國際局勢關稅對策、司法改革、大罷免以及4月26日凱道遊行，朱立倫將用盡一切可行方案，集結在野所有力量，延續北檢抗爭基調，展現強硬力道，直球對決，領軍作戰。