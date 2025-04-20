快訊

「康熙」爆紅男星黃正杰驟逝 享年31歲家屬悲痛證實

底價近2億！台南「老字號飯店」遭法拍 專家估：特拍都拍不出去

反攻號角響！傳8成藍委支持 蔣萬安再提倒閣：覆巢下無完卵

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌、朱立倫22日「在野領袖峰會」 求同存異促社會團結

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。圖／聯合報系資料照（合成圖）
國民黨主席朱立倫（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。圖／聯合報系資料照（合成圖）

檢調偵辦幽靈連署案，上周發動大規模搜索約談，鎖定罷免民進黨立委團體，因而遭到外界質疑「辦藍不辦綠」。台灣民眾黨今天表示，在野黨領袖應該求同存異，主動扛起責任促進社會團結，已邀請國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌舉辦在野領袖峰會，一同把民主找回來。

國民黨不滿檢調偵辦幽靈連署案，號召支持者4月26日上街頭抗議司法不公，民眾黨主席黃國昌證實有收到邀請，不過尚未進一步得到相關資訊。

民眾黨表示，賴清德總統上任以來，全力激化國內對立，製造人民仇恨、國會激烈衝突，司法成為執政黨清算政敵的工具，賴政府剷除異己雷厲風行，推動國政卻一籌莫展。美國總統川普推動關稅戰，增加台灣外在壓迫，值此內憂外患之際，執政黨卻只會擺爛。

民眾黨說，在野黨領袖應該求同存異，主動扛起責任促進社會團結，因此發起「把民主還給台灣」在野領袖峰會，時間為4月22日上午9時30分，兩位黨主席將聚焦在「美國關稅戰對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」及「把民主還給台灣」，以會談尋求共識集結眾人智慧。

民眾黨提及，黃國昌先前在共識營強調，「台灣民眾黨要一直走在前面，捲起袖子用行動回應人民期待，台灣民眾黨會透過一次又一次的行動，向台灣社會展現 ，行動是台灣民眾黨的語言」，同時更要落實前主席柯文哲的政治理念，「我們有不同的過去、相同的現在，但讓我們思考，我們要不要一起邁向共同的未來？」

民眾黨表示，「讓我們一起用行動讓人民重新相信，政治不只是製造紛擾，讓我們一起讓人民重新相信，政治可以有答案。」

朱立倫 罷免 黃國昌

延伸閱讀

檢調追殺地方黨部…朱立倫下令黨中央全面介入 反守為攻

影／罷免負責人徐尚賢遭羈押 黃捷點名柯志恩、朱立倫

批民進黨視公投為洪水猛獸 黃國昌：不是說跟年輕人站一起？

影／林淑芬罵臭俗辣 黃國昌：民進黨政治向下沈淪

相關新聞

反攻號角響！傳8成藍委支持 蔣萬安再提倒閣：覆巢下無完卵

台北市長蔣萬安拋出倒閣主張，迫賴清德總統因此解散國會重選；國民黨主席朱立倫表態不排除，今天傳出，有8成藍委支持倒閣。蔣萬...

黃國昌、朱立倫22日「在野領袖峰會」 求同存異促社會團結

檢調偵辦幽靈連署案，上周發動大規模搜索約談，鎖定罷免民進黨立委團體，因而遭到外界質疑「辦藍不辦綠」。台灣民眾黨今天表示，...

「拔羅波」團隊內鬨 領銜人吳柏瑋爆退團 質疑遭邊緣、議員政治算計

罷免國民黨立委羅明才的「拔羅波團隊」近日爆發退團風波，擔任罷免案領銜人的吳柏瑋19日深夜在社群平台發文，表示自己早在3月...

影／檢調搜索查罷 許淑華揭3狀況痛批：司法淪政治服務

國民黨因罷免案遭搜索，南投縣長許淑華今（20）連跑4場浴佛祈福、媽祖聖誕活動，活動後受訪痛批，藍營各縣市黨部遭不符比例的...

中壢仁海宮媽姐聖誕罷團連署 張善政批對神明的侮辱

全台大罷免如火如荼進行中，桃園市中壢仁海宮今天中午舉辦天上聖母1066周年聖誕千人祝壽慶典活動，公民團體在廟前對面擺攤罷...

吳崢：盧秀燕藉批評府院造聲量 藍營縣市長各懷鬼胎

大罷免倒數衝刺，台中市長盧秀燕今天喊話賴清德總統與行政院長卓榮泰「專心國政別搞政治」。民進黨發言人吳崢反批，盧本末倒置、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。