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國民黨高市黨部重申未介入罷免 控黃捷等人帶風向指揮辦案

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨立委黃捷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委黃捷。圖／聯合報系資料照片

高雄罷團總部遭檢調搜索，負責人徐尚賢遭法院羈押。國民黨高雄市黨部不滿立委黃捷許智傑不斷帶風向、刻意連結國民黨提供名冊予公民團體，今天重申，國民黨沒有介入罷免活動，呼籲黃捷及許智傑等所有綠營政治人物，不要再刻意帶風向，企圖指揮檢調辦案。

立委黃捷今天說，昨天柯志恩說要為雙罷劫提供法律協助，柯志恩為何急著幫雙罷劫找律師？提供名冊背後到底是誰指使？從南到北都傳出近乎是組織犯罪的多起偽造連署，這跟國民黨黨主席朱立倫有沒有關聯？偽造連署在國民黨修法後，是選罷法裡明定構成要件的犯罪行為，現在藍營罷團傳出連環爆是作法自斃，支持檢調徹查到底，還給被侵害個資民眾一個公道。

國民黨高市黨部反擊，黃捷、許智傑針對公民團體負責人遭羈押一事，不斷帶風向、刻意連結國民黨提供名冊予公民團體。高市黨部再次重申說，市黨部從第一階段連署就一直是協助代收連署書，並沒有介入罷免活動，且黨員名冊涉及個資，市黨部絕無可能外流黨員名冊給人抄寫情形，請黃捷、許智傑勿再做此毫無證據的惡意指控。

另黃捷質疑國民黨市黨部請律師協助公民團體動機。市黨部表示，請律師協助公民團體，除了協助民團必要法律協助，也避免罷團有遭到違法訊問疑慮，若黃捷質疑市黨部動機，請問黃捷委員，基隆市選委會近日已告發罷免國民黨立委林沛祥案，涉及116件連署書涉嫌偽造文書，民進黨中央日前也成立律師團，聲稱要確保公民行使民主權利，請問黃捷委員，民進黨成立律師團的動機又是為何？

市黨部呼籲，黃捷與許智傑及所有綠營政治人物，請不要再刻意帶風向，企圖指揮檢調辦案。

國民黨高市黨部發聲明，重申沒有介入罷免行動。記者徐白櫻／翻攝
國民黨高市黨部發聲明，重申沒有介入罷免行動。記者徐白櫻／翻攝

國民黨 罷免 許智傑 黃捷

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