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中壢仁海宮媽姐聖誕罷團連署 張善政批對神明的侮辱

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢仁海宮天上聖母聖誕活動，市長張善政（左一）批評罷團在廟前罷免連署，「是對神明的侮辱」。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮天上聖母聖誕活動，市長張善政（左一）批評罷團在廟前罷免連署，「是對神明的侮辱」。記者曾增勳／攝影

全台大罷免如火如荼進行中，桃園市中壢仁海宮今天中午舉辦天上聖母1066周年聖誕千人祝壽慶典活動，公民團體在廟前對面擺攤罷免連署，市長張善政很不以為然批評，在媽祖聖誕神聖的宗教儀式時刻，把罷免的事情與宗教扯在一起，「是對神明的侮辱」。

中壢仁海宮主神奉祀天上聖母，今天媽祖1066周年聖誕，仁海宮擴大舉辦千人祝壽慶典平安福宴活動，熱鬧祝媽祖聖誕千秋，該廟隔馬路對面，公民團體擺攤提供民眾簽名連署大罷免，吸引部分民眾坐下簽署大罷免國民黨立委，民團志工表示，今天陸續吸引路過民眾參加連署，效果不錯。

張善政參加仁海宮千人祝壽平安餐慶典致詞，話鋒一轉說，在這個非常神聖的媽祖聖誕日子，遺憾看到外面有簽署罷免的團體在連署，「鄉親朋友我們不要把一個神聖的宗教儀式，跟政治扯在一起」。

張表示，在場有優質立委呂玉玲、魯明哲及邱若華代表，請鄉親繼續支持他們為桃園打拚，在這個宗教慶典時刻，把罷免的事情與宗教扯在一起，「是對神明的侮辱」，大家吃飯的時候靜下心來，希望謝謝立委協助市政推動，不要理會大罷免。

中壢仁海宮天上聖母聖誕活動，公民團體在廟前對面擺攤罷免連署，引發市長張善政批評。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮天上聖母聖誕活動，公民團體在廟前對面擺攤罷免連署，引發市長張善政批評。記者曾增勳／攝影

媽祖 張善政 桃園 罷免

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