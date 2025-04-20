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「拔羅波」團隊內鬨 領銜人吳柏瑋爆退團 質疑遭邊緣、議員政治算計

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「拔羅波團隊」領銜人吳柏瑋爆退團內幕，認為不受尊重及被架空。記者張策／攝影
「拔羅波團隊」領銜人吳柏瑋爆退團內幕，認為不受尊重及被架空。記者張策／攝影

罷免國民黨立委羅明才的「拔羅波團隊」近日爆發退團風波，擔任罷免案領銜人的吳柏瑋19日深夜在社群平台發文，表示自己早在3月8日即退出罷免團隊，並強調目前與罷團運作無關，呼籲外界勿再將罷免行動與他個人混為一談。

吳柏瑋表示，他決定退團的關鍵是在3月7日的一場內部會議。當時為討論第二階段領件的記者會形式，他主張應獨立召開，讓「罷免羅明才」的訴求成為焦點，避免與聯盟合辦記者會，導致曝光都不足。但部分成員以「人力不足」、「辦了也沒媒體來」為由反對，並在他身體不適休息時，私下討論另建小群組決策、事後再知會他。他因此質疑，作為罷免案法律上負責的領銜人，卻被排除在關鍵決策之外，「無法背書也無法負責，只能選擇退出」。

對於退團後仍掛名領銜人，吳柏瑋坦言壓力不小，並表達對團隊處理死亡連署問題的擔憂，「若出事會是我背書」。他更透露，日前罷團未告知他將參與凱道集會，他直到活動前一日才從新聞得知，對此深感「毫無尊重」。

此外，吳柏瑋也特別點名現任新店區議員陳永福，表示其與羅明才交情深厚，卻仍被罷團積極爭取合作，質疑「是否另有政治算計」，反而力挺罷團的新店區議員陳乃瑜，則從未看過罷團幫陳乃瑜發文。他更懷疑，罷團發言人「琪琪」是否與陳永福家族有後續政治規畫。

吳柏瑋也在Threads留言質疑，陳乃瑜的罷免案陳永福是否是幕後推手，他表示，陳永福及陳乃瑜的不合在地方上早有耳聞，而且陳永福的兒子要出來選了，陳永福是否有可能要幫兒子鋪路而選擇罷免陳乃瑜？

針對風波，「拔羅波」發言人琪琪回應表示，吳柏瑋退出主要是健康因素，目前離開後對罷免進程影響不大，團隊也祝福他早日康復。至於吳柏瑋對陳永福的質疑，琪琪表示這屬於吳柏瑋的個人言論，罷團並未深入研究地方政治局勢及吳柏瑋跟地方議員的關係，僅希望在罷免過程中爭取更多協助。

針對被點名，陳乃瑜表示，事前不知道吳柏瑋的質疑，認為任何罷免行動都不能有私人利益的考量，同時也呼籲外界勿模糊焦點，現在正處二階衝刺最後階段。並再度強調，國民黨第一階段補件死亡連署高達三成，敬告有心人士切勿觸法。陳永福則表示，「罷免她對我沒有好處」，認為罷免了陳乃瑜還會有其他人出來選，對自身完全沒好處，強調自己並未介入相關罷免行動，對於遭點名深感不滿，若再有不實指控不排除提告。

儘管領銜人退團引發關注，罷免羅明才行動仍持續推進。今由志工與Vespa車友自發號召發起車隊遊行，主打「騎出真民主，罷免護台灣」，車隊行經新店多處熱區，呼籲市民和平理性參與罷免。

團隊 罷免 羅明才 記者會

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