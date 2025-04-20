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影／檢調搜索查罷 許淑華揭3狀況痛批：司法淪政治服務

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
藍營不少地方黨部因罷免案搜索，南投縣長許淑華指搜索不符比例，交保金比共諜還高，甚至被羈押，痛批「司法已淪為政治服務」。記者賴香珊／攝影
藍營不少地方黨部因罷免案搜索，南投縣長許淑華指搜索不符比例，交保金比共諜還高，甚至被羈押，痛批「司法已淪為政治服務」。記者賴香珊／攝影

國民黨因罷免案遭搜索，南投縣長許淑華今（20）連跑4場浴佛祈福、媽祖聖誕活動，活動後受訪痛批，藍營各縣市黨部遭不符比例的搜索，交保金額比共諜還高，甚至被羈押，不難看出「司法已淪為政治服務」，呼籲民眾426一起上凱道。

許淑華說，今天是「媽祖生」，她前往各地發現鄉親最關心的還是民生問題，關心能豐衣足食或有好的收入，但現在的執政黨卻無法帶給人民安定感，更在他們上任一年多來，充斥著政治算計，除了對其黨內同志開刀，也對在野黨下重手。

她進一步表示，民眾黨前黨主席柯文哲現在被無上限的羈押，對民眾造成很大恐慌，民眾也看不到立法院能更有效地與執政團隊互動並推動法案，只有在全國發起大罷免，要罷免所有的國民黨立委，還對國民黨的各縣市黨部進行大規模搜索。

許淑華痛批，藍營各縣市黨部遭搜索，而且是不符比例的搜索，不僅交保金額比共諜案還要高，甚至被羈押，種種狀況不難看出，「司法已淪為政治服務」，令很多民眾恐慌，更感到忿忿不平，呼籲民眾426上凱道反惡權，捍衛台灣民主自由。

她也再次喊話中央政府應正視思考美國關稅，並有效提出應變方案，而非在國內找敵人，害大家非常憂心；而國民黨與黨內立委也將於4月26日發起上凱道，她也會參與抗議執政黨追殺在野黨的作法，也鼓勵民眾一起參與表達自己的心聲。

司法 罷免 許淑華

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