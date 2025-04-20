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花蓮罷團串連發動罷免特快車 沈伯洋：最後一哩路

中央社／ 花蓮縣20日電

花蓮罷團串連民進黨立委沈伯洋等人發動罷免特快車，今天在花蓮火車站等處擺攤連署，沈伯洋說，距最低門檻1萬9000份只剩最後一哩路，但為保險仍持續收件，以2萬5000件為目標。

花蓮罷免國民黨籍立委傅崐萁民團「微光花蓮」表示，因發現熱心印刷廠為調整連署書不清楚的文字而致表格格式位移，印製約有8萬份；經詢中選會確定格式不符，4月13日宣布爭取民眾重簽。

沈伯洋今天接受媒體聯訪表示，花蓮有4000份的格式錯誤須重簽的狀況，所幸民眾非常踴躍，這一週來1天都是1000、2000份地增加，之前宣布完成1萬7000份，現在不但救回來，還加上新簽的人，已經累積到1萬8000份左右。

沈伯洋說，目前距離最低門檻1萬9000份只剩最後一哩路，但是擔憂審查過程有資格不符等因素遭剔除的份數，因而以2萬5000份為保險門檻，剩下最後10天希望能衝刺到安全數字，如此二階罷免應該比較沒有問題。

罷團「微光花蓮」可能4月30日或5月1日造冊彙整送至花蓮縣選委會，沈伯洋說，確切送件日期未定，但最重要的事是後續選委會可能會要求補件等狀況，所以就算送件之後仍會繼續收連署書，即使5月都還會繼續收，也呼籲民眾盡快簽署。

傅崐萁 沈伯洋 罷免 花蓮

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