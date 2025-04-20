沈伯洋批藍挺偽造文書嫌疑者 花蓮藍營將動員北上抗議

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁第二階段連署書，因格式錯誤，超過4000份須重簽，經罷團宣傳後，目前已收到1.8萬份，希望增加至2.5萬份安全門檻。今天民進黨立委沈伯洋到花蓮為罷團加油，認為藍營挺偽造文書嫌疑者，不應帶動民眾情緒；國民黨縣黨部則回應，執政黨辦藍不辦綠，426將動員北上抗議。

立委沈伯洋今天到花蓮車站支援罷團重簽行動，受訪表示連署民眾非常踴躍，一天就增加1、2千份連署書，之前宣布有1萬7千份中，有4千份的錯誤數量，不過現在繳回來的數量增加，甚至新簽的人還不少，不但超過1萬7千份，已經到1萬8千份左右，到最後的門檻1萬9千份只差最後一哩路，連署書可能會在4月30日、5月1日送件，呼籲大家在最後10天盡快連署。

針對426藍營在凱道集會抗議，沈伯洋說，國民黨是在挺有偽造文書的嫌疑人，當連署錯誤的比例到3、40％，檢調發動調查非常合理，也不是馬上就定罪，檢調只是釐清為何會有這麼高的錯誤率。畢竟其他罷團是4％的錯誤率，跟3、40％的錯誤率相比差太多，再加上新修法偽造有刑責，「檢察官不調查不就是瀆職？」應該要尊重司法，不應該用帶動民眾情緒的方式抗議。

國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志說，執政黨辦藍不辦綠，根本是睜眼說瞎話、得寸進尺，做法已經達到群情激憤的程度，相信民眾自有公道；國民黨426在凱道抗議表達訴求，花蓮藍營也會動員北上聲援，「全世界沒有執政黨監督在野黨」，民進黨利用司法讓人民噤聲，檢調是非不分，「真的愈來愈扯」。