快訊

營養師曝早餐吃納豆「加1物」 改善便秘還可減重

想消除腹部脂肪，快走或慢走哪樣更能減脂？研究結果讓人意外

孫生再被爆「摸女模下體」 女方控訴曝聊天紀錄

沈伯洋批藍挺偽造文書嫌疑者 花蓮藍營將動員北上抗議

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今天民進黨立委沈伯洋（右三）到花蓮為罷團加油，表示罷免立委傅崐萁連署書已經到1萬8千份左右。記者王思慧／攝影
今天民進黨立委沈伯洋（右三）到花蓮為罷團加油，表示罷免立委傅崐萁連署書已經到1萬8千份左右。記者王思慧／攝影

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁第二階段連署書，因格式錯誤，超過4000份須重簽，經罷團宣傳後，目前已收到1.8萬份，希望增加至2.5萬份安全門檻。今天民進黨立委沈伯洋到花蓮為罷團加油，認為藍營挺偽造文書嫌疑者，不應帶動民眾情緒；國民黨縣黨部則回應，執政黨辦藍不辦綠，426將動員北上抗議。

立委沈伯洋今天到花蓮車站支援罷團重簽行動，受訪表示連署民眾非常踴躍，一天就增加1、2千份連署書，之前宣布有1萬7千份中，有4千份的錯誤數量，不過現在繳回來的數量增加，甚至新簽的人還不少，不但超過1萬7千份，已經到1萬8千份左右，到最後的門檻1萬9千份只差最後一哩路，連署書可能會在4月30日、5月1日送件，呼籲大家在最後10天盡快連署。

針對426藍營在凱道集會抗議，沈伯洋說，國民黨是在挺有偽造文書的嫌疑人，當連署錯誤的比例到3、40％，檢調發動調查非常合理，也不是馬上就定罪，檢調只是釐清為何會有這麼高的錯誤率。畢竟其他罷團是4％的錯誤率，跟3、40％的錯誤率相比差太多，再加上新修法偽造有刑責，「檢察官不調查不就是瀆職？」應該要尊重司法，不應該用帶動民眾情緒的方式抗議。

國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志說，執政黨辦藍不辦綠，根本是睜眼說瞎話、得寸進尺，做法已經達到群情激憤的程度，相信民眾自有公道；國民黨426在凱道抗議表達訴求，花蓮藍營也會動員北上聲援，「全世界沒有執政黨監督在野黨」，民進黨利用司法讓人民噤聲，檢調是非不分，「真的愈來愈扯」。

國民黨 沈伯洋 罷免 花蓮 連署書

延伸閱讀

罷藍二階卡關力拚巷戰擴大打擊面 目標「坐15望20」

凱道拒絕統戰大會 高喊挺罷免、清除中共同路人

沈伯洋：接到恐嚇信要求退出政壇 否則要對家人動手

影／檢調查罷免連署造假藍控雙標 沈伯洋：不調查才是瀆職

相關新聞

雙罷劫負責人遭收押 2領銜人：戰到一兵一卒也會戰

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部涉偽造文書、違反選罷法案，昨晚以負責人徐尚賢有湮滅證據等犯行向法院...

罷藍二階卡關力拚巷戰擴大打擊面 目標「坐15望20」

35名泛藍立委罷免連署即將進入倒數兩周，卻傳出罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁連署格式有誤，重傷罷團士氣。一名罷團人士透露，...

檢調追殺地方黨部…朱立倫下令黨中央全面介入 反守為攻

檢調近日接連偵辦罷免綠委團體連署案，掀起藍營基層怒火，國民黨主席朱立倫已下黨中央令全面投入罷免綠委行動，朱立倫更連日上街...

沈伯洋批藍挺偽造文書嫌疑者 花蓮藍營將動員北上抗議

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁第二階段連署書，因格式錯誤，超過4000份須重簽，經罷團宣傳後，目前已收到1.8萬份，希望增加至...

即時短評／辦藍不辦綠 司法不公成在野集結反攻破口？

檢調偵辦罷免案幽靈連署，過去一周以來每日一爆，幾乎成為每日新聞焦點，同時衍生出「辦藍不辦綠」爭議，在野黨同聲質疑違反比例...

北高罷綠委團體接連被查 林沛祥批「司法操縱罷免」

多個罷免民進黨立委團體成員及國民黨多個地方黨部人員近日遭檢調搜索約談，國民黨立委林沛祥今天批評「政治干預司法，司法操縱罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。