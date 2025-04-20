即時短評／辦藍不辦綠 司法不公成在野集結反攻破口？

檢調偵辦罷免案幽靈連署，過去一周以來每日一爆，幾乎成為每日新聞焦點，同時衍生出「辦藍不辦綠」爭議，在野黨同聲質疑違反比例原則，時值台北地檢署偵辦京華城容積弊案、民眾黨政治獻金案，檢察官也屢次爆出辦案爭議，國民黨號召上街頭抗議司法不公，在野勢力能否集結展開反攻，成為未來觀察重點。

中選會上周公布公民團體發起罷免案名單進度，總計35位泛藍立委與15位民進黨立委進入二階連署，其中泛藍立委多集中在5月、泛綠立委多集中在6月連署截止，各地檢調同時間發動大規模搜索約談，對象全數為罷免民進黨立委團體，從國民黨黨工、助理、青年軍到地方黨部無一倖免。

事實上，從2017年時任時代力量立委黃國昌罷免案，再到2018年公投綁大選公投案、2021年四大公投案，過去早已出現多次「死人連署」問題，國民黨也屢次遭到質疑「抄黨員名冊」，儘管中選會皆表明嚴加偵辦，然而卻未有任何一案有判決紀錄，所有案件皆以「不起訴」處分。

時間回到去年夏天，台北地檢署偵辦京華城案，大動作突襲民眾黨中央黨部，搜索對象為民眾黨前主席柯文哲辦公室，現任民眾黨主席黃國昌當時就提出質疑，中央黨部並非柯文哲辦公室，而是黨部員工的辦公空間，檢廉人員在公共空間翻箱倒櫃，釣魚式搜索是否按照法律程序。

如今，檢調單位偵辦幽靈連署案，搜索對象為國民黨各地黨部，由於二階連署如火如荼進行當中，不免令人聯想刻意製造寒蟬效應，執政黨也遭到質疑是想要選後翻桌。況且死亡連署牽涉層面廣泛，必定耗費大量人力物力調查，倘若耗費龐大資源偵辦，最後僅能獲得極小法益，是否淪為浪費司法資源，也值得社會各界反思。

比例原則為衡量手段是否過度的標準，包含「合適性原則」、「必要性原則」與「狹義比例原則」等三項子原則，國民黨主席朱立倫發起「426上凱道」抗議司法不公，出發點就是質疑檢調辦案手法違反比例原則，面對我國司法信任度持續探底，在野黨此時僅能集結反攻扭轉連日頹勢。