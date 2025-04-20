雙罷劫負責人遭收押 2領銜人：戰到一兵一卒也會戰
高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部涉偽造文書、違反選罷法案，昨晚以負責人徐尚賢有湮滅證據等犯行向法院聲押獲准；先前獲15萬元交保以及無保請回的領銜人朱磊和黃晃枝，今召開記者會指，二階收件持續進行，即使戰到一兵一卒也不足為惜。
位於鳳山區的雙罷劫總部今天上午10時開門，記者直擊，有不少民眾進入總部連署，似乎未受負責人徐尚賢被收押影響；一對住鳳山區年約30歲的夫妻走進連署，男子說，前一陣子就想連署，今天剛好假日和妻子一起過來；一名住在鹽埕區的陳姓民眾則說，周五當天過來，剛好看到檢調在搜索，不得其門而入，今天又過來看看，發現總部有開才走進來連署。
住苓雅區的盧姓民眾表示，本來還在觀望是否要聯署罷免，但因為看到這一陣子看到罷免案國內司法有選擇性、針對性辦案，加上國難當前，台灣已經被美國總統川普這樣搞了，還在搞大罷免，看不過去，希望反制，加入罷免綠委。
領銜人朱磊和黃晃枝以及徐尚賢父親徐國祥今天上午10時40分許召開記者會；對於兒子因發動罷免許智傑和黃捷遭收押一事，徐國祥質疑指出，為何全國這麼多罷免案，藍藍綠綠都有，但罷藍的海闊天空，一路放行，毫無障礙，通通通過，沒有任何質疑，即使有違規、死亡的，檢調單位都沒涉入。
徐國祥表示，罷綠的北部也發生（收押），南部我們是小民團，完全沒有政黨奧援，自始自終憑自己勞力，兒子到市場一件一件將連署書收回，一步一腳印做出來的，並無統一代簽、代抄之事。他對政府強烈批判，罷免聯署書格式有問題，中選會不檢討，政府單位領老百姓公帑辦事，不能有藍綠思維。
朱磊指出，徐尚賢遭收押，反映出罷免法的漏洞，是否要由領銜人負責，朱並舉例，車子出廠有問題，司機開到半路，乘客受傷，難道是車子的問題？朱磊指出，有人在針對他們報復，即使法律觀點不同，可以討論，卻將徐尚賢收押，徐尚賢是殺人犯嗎？收押徐尚賢誰是最大利益者，由此可看出。
朱磊表示，過去罷免韓國瑜案也不了了之，當時檢調有無針對領銜人查手機、查電腦，標準不一，違法沒問題，大家一起辦，不要用稀奇古怪的藉口，推託、搪塞人民。
對於雙罷劫負責人徐尚賢被收押，總部動向、收件是否仍會進行？朱磊指出，在這幾天之後，連署民眾特別多，以前每天聯署約200份，這幾天多了3倍，約800份到1000份，未來會多增加3、4連署點；針對未來能否完成工作，朱磊說有信心能完成，不懼怕任何打壓，他呼籲如果有民意的支持，希望綠委也能接受民意的檢驗，罷免能正大光明地進行。黃晃枝則情緒激動，以顫抖口吻強，就算戰到一兵一卒也不會放棄。
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