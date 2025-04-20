罷藍二階卡關力拚巷戰擴大打擊面 目標「坐15望20」

35名泛藍立委罷免連署即將進入倒數兩周，卻傳出罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁連署格式有誤，重傷罷團士氣。一名罷團人士透露，多個罷團已開啟陸戰模式，加上綠營黨公職助攻，以及現有資源調派，目前有15件已達標或即將達標，可說「坐15望20」。

中選會公布，35位泛藍立委集中在5月初至5月中截止，最早截止日為5月2日，罷團只剩關鍵兩周全力衝刺及造冊；但連署情況仍告急，據反共護台聯盟統計，已達連署最低門檻者僅7人，包括王鴻薇、李彥秀、羅智強、葉元之、牛煦庭、涂權吉及黃建賓。

整體氣勢上，原先綠營與罷團有意將國民黨立院黨團總召傅崐萁作為標的，一舉帶動罷免士氣，卻在連署有望達到最低門檻時，出現4000份連署書格式出錯，讓整體罷團士氣低落。

但罷團上周串連民進黨立委沈伯洋等人發動罷免特快車，於全台多個車站展開連署擺攤，同時「按圖索驥」挨家挨戶重簽，不僅讓份數有一定程度的補充，也漸漸找回信心，二階卡關的各罷團也紛紛調整戰術。

一名罷團人士指出，最後衝刺階段還是要土法煉鋼加強陸戰，目前已達標的選區，已釋出人力去協助其他罷免團體，相關經費、胖卡也會前往特定選區協助加溫，目標是擴大打擊面，北部除了鎖定徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、也會加強張智倫、魯明哲、呂玉玲。

至於中部，則鎖定江啟臣、游顥、張嘉郡、丁學忠等人，該人士指出，花蓮傅崐萁「一定會過」，只差能補救回來多少

一名熟悉罷免運作的人士評估，以目前情勢來說，目前泛藍35件罷免案中，有15件已達標或即將達標，可說是「坐15望20」。