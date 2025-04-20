快訊

營養師曝早餐吃納豆「加1物」 改善便秘還可減重

想消除腹部脂肪，快走或慢走哪樣更能減脂？研究結果讓人意外

孫生再被爆「摸女模下體」 女方控訴曝聊天紀錄

罷藍二階卡關力拚巷戰擴大打擊面 目標「坐15望20」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
大罷免延燒全台。圖／聯合報系資料照片
大罷免延燒全台。圖／聯合報系資料照片

35名泛藍立委罷免連署即將進入倒數兩周，卻傳出罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁連署格式有誤，重傷罷團士氣。一名罷團人士透露，多個罷團已開啟陸戰模式，加上綠營黨公職助攻，以及現有資源調派，目前有15件已達標或即將達標，可說「坐15望20」。

中選會公布，35位泛藍立委集中在5月初至5月中截止，最早截止日為5月2日，罷團只剩關鍵兩周全力衝刺及造冊；但連署情況仍告急，據反共護台聯盟統計，已達連署最低門檻者僅7人，包括王鴻薇、李彥秀、羅智強、葉元之、牛煦庭、涂權吉及黃建賓。

整體氣勢上，原先綠營與罷團有意將國民黨立院黨團總召傅崐萁作為標的，一舉帶動罷免士氣，卻在連署有望達到最低門檻時，出現4000份連署書格式出錯，讓整體罷團士氣低落。

但罷團上周串連民進黨立委沈伯洋等人發動罷免特快車，於全台多個車站展開連署擺攤，同時「按圖索驥」挨家挨戶重簽，不僅讓份數有一定程度的補充，也漸漸找回信心，二階卡關的各罷團也紛紛調整戰術。

一名罷團人士指出，最後衝刺階段還是要土法煉鋼加強陸戰，目前已達標的選區，已釋出人力去協助其他罷免團體，相關經費、胖卡也會前往特定選區協助加溫，目標是擴大打擊面，北部除了鎖定徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、也會加強張智倫、魯明哲、呂玉玲。

至於中部，則鎖定江啟臣、游顥、張嘉郡、丁學忠等人，該人士指出，花蓮傅崐萁「一定會過」，只差能補救回來多少

一名熟悉罷免運作的人士評估，以目前情勢來說，目前泛藍35件罷免案中，有15件已達標或即將達標，可說是「坐15望20」。

傅崐萁 國民黨 罷免 門檻

延伸閱讀

罷傅崐萁領銜人獲多部會近千萬補助？ 教育部被點名回應了

罷傅崐萁出包 網路節目指領銜人領民進黨近千萬補助

林濁水：大罷免恐破10席 台北、花蓮成藍營重災區

罷傅崐萁連署4千份格式有誤花檢稱無人檢舉不查 侯漢廷出手了

相關新聞

雙罷劫負責人遭收押 2領銜人：戰到一兵一卒也會戰

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部涉偽造文書、違反選罷法案，昨晚以負責人徐尚賢有湮滅證據等犯行向法院...

罷藍二階卡關力拚巷戰擴大打擊面 目標「坐15望20」

35名泛藍立委罷免連署即將進入倒數兩周，卻傳出罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁連署格式有誤，重傷罷團士氣。一名罷團人士透露，...

檢調追殺地方黨部…朱立倫下令黨中央全面介入 反守為攻

檢調近日接連偵辦罷免綠委團體連署案，掀起藍營基層怒火，國民黨主席朱立倫已下黨中央令全面投入罷免綠委行動，朱立倫更連日上街...

沈伯洋批藍挺偽造文書嫌疑者 花蓮藍營將動員北上抗議

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁第二階段連署書，因格式錯誤，超過4000份須重簽，經罷團宣傳後，目前已收到1.8萬份，希望增加至...

即時短評／辦藍不辦綠 司法不公成在野集結反攻破口？

檢調偵辦罷免案幽靈連署，過去一周以來每日一爆，幾乎成為每日新聞焦點，同時衍生出「辦藍不辦綠」爭議，在野黨同聲質疑違反比例...

北高罷綠委團體接連被查 林沛祥批「司法操縱罷免」

多個罷免民進黨立委團體成員及國民黨多個地方黨部人員近日遭檢調搜索約談，國民黨立委林沛祥今天批評「政治干預司法，司法操縱罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。