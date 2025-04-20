北高罷綠委團體接連被查 林沛祥批「司法操縱罷免」

多個罷免民進黨立委團體成員及國民黨多個地方黨部人員近日遭檢調搜索約談，國民黨立委林沛祥今天批評「政治干預司法，司法操縱罷免」，現在大家都看到「辦罷綠不辦罷藍」情況，這讓台灣民主法治及先進國家的印象在世界上蕩然無存，如此不管證據辦案，也已讓全國民眾失望。

檢調連日大規模偵辦罷綠委連署行動罷免，北檢17日搜索約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川4人到案，18日聲押禁見，台北地院昨天裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，姚富文、初文卿羈押禁見。高雄雙罷劫負責人徐尚賢前天遭高雄地檢署拘提，歷經逾24小時，檢方昨晚8時左右向法院聲請羈押。

林沛祥批評，政治干預司法，司法操縱罷免，不管台北、高雄，大家看到這種「辦罷綠不辦罷藍」的狀況，其實讓很多民眾非常灰心，司法應該是「皇后的貞操」，不容許任何的質疑，但賴清德總統的偏頗、旨意之下一些不良的檢察官、不良的法官這樣去破壞司法公正性，讓台灣幾十年營造出民主法治、先進國家的印象，在世界上蕩然無存。

林沛祥感嘆，如果可以，司法應該回到公正面，應該有證據再說話，不應該對罷藍委團就輕輕放過、騷擾連署人，對罷綠委團就是追打喊殺、政治追殺，如此不管證據，已經讓全國民眾失望。