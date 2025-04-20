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罷免藍委聲勢高 考驗藍動員與抗衡力

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨因應大罷免，要設法號召更多選民出面反制，否則將會面臨綠營步步進逼。（中央社）
國民黨因應大罷免，要設法號召更多選民出面反制，否則將會面臨綠營步步進逼。（中央社）

當前國民黨正面臨綠營強大的罷免聲勢，加上檢調大舉查辦死亡聯署，恐需加強支持者的動員！如今包括羅智強、王鴻薇、李彥秀、葉元之、黃建賓與涂權吉等藍委都到達罷免的第二階段門檻，但由於藍白平時為隱性選民，國民黨連日在北檢抗爭難吸引支持者前往，無法反制民進黨高仇恨值的大罷免，黨中央需要有更積極的論述與動員。

藍綠選民熱情有差

近來大罷免的聲勢愈來愈旺，網紅八炯、閩南狼19日號召的「拒絕統戰，守護台灣」遊行，超過2.5萬人前往凱道響應，且近日羅智強、王鴻薇、李彥秀、葉元之、黃建賓與涂權吉等國民黨立委的二階段連署已經達標，而國民黨罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶等人的連署卻疑似有死人聯署、頻遭檢方傳喚，雙方聲勢有明顯差異。

當初國民黨與民眾黨立委能在2024年選舉中獲得多數，說明兩黨的立委席次來自隱性選民投票支持，而非街頭運動，因此比起街頭運動出身的民進黨來說，能號召的選民出面抗爭的人也就少很多。以致於國民黨主席朱立倫與黨公職17日前往北檢抗議檢方調查不公時，迴響並沒有很明顯。

自主性高卻死亡連署？

同樣是罷免，罷免民進黨立委蔡其昌、黃捷、林俊憲、陳俊宇竟多有28到185件不等的死亡連署，合格率低，從60%到82%都有，相較民進黨罷免藍委的合格率高達87%到95%。不過，罷免國民黨立委包括葉元之、魯明哲、廖偉翔等也有發現死亡連署，檢方也應該進行調查，以免遭「辦藍不辦綠」之譏。

如此高的死亡連署，高機率是抄寫名冊所造成，為何藍白可在立委選贏，但名冊卻還要用抄的？國民黨也應該檢討對選民的號召力，讓支持者對反制大罷免更有感。

綠營選民對國民黨的仇恨度如此之高，恐是國民黨始料危及的。在死亡連署多、難號召選民支持下，國民黨雖將於26日舉行大規模抗爭，動員力堪憂。未來若多位立委進入三階罷免，如何說服更多支持者出來投票、不讓藍軍各路諸侯單兵作戰、各行其是，將會考驗黨主席朱立倫的智慧與領導能力。


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國民黨 朱立倫 罷免

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