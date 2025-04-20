檢調追殺地方黨部…朱立倫下令黨中央全面介入 反守為攻

檢調近日接連偵辦罷免綠委團體連署案，掀起藍營基層怒火，國民黨主席朱立倫已下黨中央令全面投入罷免綠委行動，朱立倫更連日上街，力拚罷綠二階連署。藍營表示，司法辦藍不辦綠已激起支持者憤怒，下一步將力拚4月26日上凱道集結，凝聚反綠氣勢反守為攻。

台北市黨部主委黃呂錦茹日前裁定無保請回，守護一夜的志工與朱立倫在門口迎接，擁抱慰問。國民黨立委徐巧芯說，朱立倫陪在黃呂錦茹身邊的畫面，讓所有立委感動，不管黨內對倒閣各有看法，有規畫、有想法，不會讓大家覺得群龍無首，這就是最大的團結。

罷免綠委案件陸續進入二階連署後，國民黨已下令全面介入，鎖定幾個重點選區積極反制。針對罷免綠委吳思瑤、吳沛憶案，黨部已下令分配各市議員連署書責任額，同時也組成志工團隊協助校對、致電請託。

針對罷免原住民陳瑩、伍麗華案，組發會先前也已召開工作會議，盤點二階連署責任額，力求順利達標。

除了反制綠營，黨內當務之急仍是守住藍委。國民黨立委李彥秀說，黨內第一次面對大罷免，對大家都是極大挑戰，個別立委的選區面對的狀況都不太一樣，朱立倫都會因應接下來的變化，隨時溝通討論，最重要的還是立法院的整體戰力，以及黨的整體戰略。

藍委也提到，426上凱道是能否集結反綠氣勢的關鍵，也是朱立倫黨魁保衛戰的一次模擬考，唯有重新凝聚藍軍士氣，才能牽制大惡罷，喚起民眾對司法雙標與民進黨不擇手段的憤怒。