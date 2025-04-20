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「藍軍終於懂得對抗」 黃揚明肯定蔣萬安倒閣說：走在正確道路上

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市長蔣萬安日前拋出倒閣主張。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台北市長蔣萬安日前拋出倒閣主張。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

台北市長蔣萬安日前在國民黨號召北檢抗議時提出「倒閣」主張，掀起各界熱議。對此，資深媒體人黃揚明認為，蔣萬安的舉動象徵著藍營「終於懂得要對抗執政黨」，並認為蔣選擇的「抗綠路線」走得正確，國民黨應乘勢而上，在426凱道集會後正式與民進黨、大罷免行動對決，凝聚藍營士氣。

黃揚明昨（19）日在政論節目《週末大爆卦》中指出，對支持者來說，蔣萬安提出倒閣議題，釋出一種信號，就是「你們終於懂得要對抗執政黨」。他指出，不少藍營選民過去對於地方執政者「溫良恭儉讓」感到失望，而蔣萬安選擇挺身對抗民進黨，正是基層期待的方向。

他進一步指出，國民黨內部過往常因過度政治解讀而出現內耗，甚至影響團結，這也是藍營近年的隱憂之一。他認為蔣萬安的作為應該成為轉機，推動國民黨各方共同監督民進黨，「讓民進黨知道他們不是主流民意」。

此外，黃揚明也談到國民黨即將登場的426凱道行動，他認為這不應僅是單純的抗議活動，而是應該升級為對「大罷免」的反制策略。黃揚明建議國民黨「正式向民進黨、大罷免宣戰」，進一步點燃基層動員能量，「要把反罷免的人全部激出來」，展開藍營的反制戰役，這對國民黨將具備重大意義。

罷免 蔣萬安 黃揚明

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