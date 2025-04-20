影／罷免負責人徐尚賢遭羈押 黃捷點名柯志恩、朱立倫

高雄檢調搜索罷免民進黨立委許智傑、黃捷總部，負責人徐尚賢昨晚遭羈押禁見。立委黃捷表示，雙罷劫負責人承認抄名冊遭羈押，背後主謀應出面承擔；許智傑則說，相信檢調會毋枉毋縱、釐清真相。

罷團負責人徐尚賢前天下午在高雄市調處鳳山站靜坐聲援罷免領銜人朱磊、黃晃枝，前天傍晚被警調上銬拘捕，晚間移送雄檢複訊，徐尚賢親友及支持者昨晚聚集地檢署，高雄地院晚間11點54分裁定准押禁見。

立委許智傑表示，第一時間聽到消息很驚訝，罷免是公民的權利，但卻不能用偽造文書違法的方式，相信檢調會毋枉毋縱、釐清真相。

立委黃捷說，雙罷劫負責人承認親手抄名冊、已被羈押，但拒絕供出名冊來源；負責抄的人認罪了，那負責提供名冊的人呢？背後主謀應盡快出面說明、承擔，而不是推給基層青年和80幾歲的長者，非常不負責任。