影／全台大罷免 盧秀燕對總統和行政院長講重話了
大台中佛教會暨所屬寺廟團體今天在豐原區富春國小大禮堂舉辦「慶祝114年佛誕節浴佛法會典禮」台中市長盧秀燕受訪時表示，忠言逆耳，苦口婆心，還是希望賴清德總統和卓榮泰院長此時能專心國政，團結國人，讓台灣更祥和與安定，不要搞政治，要拚經濟，照顧人民生活。
大台中佛教會暨所屬寺廟團體今天在豐原區富春國小大禮堂舉辦「慶祝114年佛誕節浴佛法會典禮」，民眾扶老攜幼前往禮佛，台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等人到場。
被問到國內政治現況和罷免議題，盧秀燕說，忠言逆耳，苦口婆心，還是希望賴清德總統和卓榮泰院長此時能專心國政，團結國人，讓台灣更祥和與安定，不要搞政治，要拚經濟，照顧人民生活；再被問是否會參加國民黨主席朱立倫號召的4月26日凱道遊行，盧秀燕笑而未答。
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