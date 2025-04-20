影／全台大罷免 盧秀燕對總統和行政院長講重話了

大台中佛教會暨所屬寺廟團體今天在豐原區富春國小大禮堂舉辦「慶祝114年佛誕節浴佛法會典禮」台中市長盧秀燕受訪時表示，忠言逆耳，苦口婆心，還是希望賴清德總統和卓榮泰院長此時能專心國政，團結國人，讓台灣更祥和與安定，不要搞政治，要拚經濟，照顧人民生活。

大台中佛教會暨所屬寺廟團體今天在豐原區富春國小大禮堂舉辦「慶祝114年佛誕節浴佛法會典禮」，民眾扶老攜幼前往禮佛，台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等人到場。