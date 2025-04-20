快訊

反惡罷銀彈告急跟媽媽借養老金 藍委如何扭轉頹勢？

與學生們聚餐 管中閔因這理由「吃不到」：AI時代我活得真BI

高雄85大樓疑電氣爆炸 6工人燙傷、嗆傷急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨426上凱道 他籲狠狠輾壓419：不然就歲月靜好收攤吧

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
昨天反共網紅八炯等人在凱道辦「拒絕統戰，守護台灣」大會，主辦單位宣布現場湧入5萬人。國民黨前立委陳學聖今在臉書說，「4月26日一定要輾壓過4月19日。」記者翁至成／攝影
昨天反共網紅八炯等人在凱道辦「拒絕統戰，守護台灣」大會，主辦單位宣布現場湧入5萬人。國民黨前立委陳學聖今在臉書說，「4月26日一定要輾壓過4月19日。」記者翁至成／攝影

面對綠營大罷免、司法大刀步步進逼，國民黨主席朱立倫號召民眾4月26日上凱道。不過昨天反共網紅八炯等人在凱道辦「拒絕統戰，守護台灣」大會，主辦單位宣布現場湧入5萬人。國民黨前立委陳學聖今在臉書說，「4月26日一定要輾壓過4月19日。」

陳說，如果國民黨下周4月26日在同一地點要辦的「戰獨裁站出來」活動，氣勢、群眾摧不出來，「真的就準備打包收攤了！」呼籲民眾要站出來，狠狠輾壓昨天凱道的「反統戰」活動，大聲告訴他們，「台灣不是只有一種聲音，「不是你們說了算」；「我們未來才有機會。不然，就歲月靜好，收攤了吧。」

陳學聖今天在臉書表示，昨天一批網紅和政治人物在凱道舉辦「反統戰」大會，現場號稱有三、四萬人。當下，他只有一個直覺：就好好來「嗆賭」。他說，現在包括所有的在野力量，被經歷一連串言論自由限縮、查水表、搜索、羈押，民眾若仍然無感，「意味著你已失去了民心。沒人在乎你了！」「這國家、這社會也不需要你擔心了！」

陳說，如果426摧不出群眾，就讓4成民意的總統肆意的主宰台灣；就讓台灣在美國高關稅大風暴中，沉睡在平行宇宙，繼續搞大罷免；就讓渴望兩岸和平的人，繼續被抹紅「舔共賣台」；就讓台灣可貴的價值，更深陷分裂。

他也呼籲，如果不想看到台灣在你眼中崩解，4月26日一定要站出來，「不管你爽不爽朱立倫，爽不爽國民黨」，只有站出來，用氣勢、群眾，狠狠輾壓過昨天凱道的「反統戰」活動，大聲告訴他們，台灣不是只有一種聲音，不是你們說了算。「我們未來才有機會！不然，就歲月靜好，收攤了吧。」

凱道 國民黨 朱立倫 罷免 言論自由

延伸閱讀

凱道拒絕統戰大會 高喊挺罷免、清除中共同路人

稱女性衝罷免比男性有用 曹興誠：不想子女淪中共賤民

罷藍委團體借「進擊的巨人」名言喊：海的另一邊是敵人

426才上凱道遭質疑「氣都散了」 藍委：不如回選區固樁

相關新聞

檢調追殺地方黨部…朱立倫下令黨中央全面介入 反守為攻

檢調近日接連偵辦罷免綠委團體連署案，掀起藍營基層怒火，國民黨主席朱立倫已下黨中央令全面投入罷免綠委行動，朱立倫更連日上街...

「藍軍終於懂得對抗」 黃揚明肯定蔣萬安倒閣說：走在正確道路上

台北市長蔣萬安日前在國民黨號召北檢抗議時提出「倒閣」主張，掀起各界熱議。對此，資深媒體人黃揚明認為，蔣萬安的舉動象徵著藍營「終於懂得要對抗執政黨」，並認為蔣選擇的「抗綠路線」走得正確，國民黨應乘勢而上，在426凱道集會後正式與民進黨、大罷免行動對決，凝聚藍營士氣。

影／罷免負責人徐尚賢遭羈押 黃捷點名柯志恩、朱立倫

高雄檢調搜索罷免民進黨立委許智傑、黃捷總部，負責人徐尚賢昨晚遭羈押禁見。立委黃捷表示，雙罷劫負責人承認抄名冊遭羈押，背後...

影／全台大罷免 盧秀燕對總統和行政院長講重話了

大台中佛教會暨所屬寺廟團體今天在豐原區富春國小大禮堂舉辦「慶祝114年佛誕節浴佛法會典禮」台中市長盧秀燕受訪時表示，忠言...

國民黨426上凱道 他籲狠狠輾壓419：不然就歲月靜好收攤吧

面對綠營大罷免、司法大刀步步進逼，國民黨主席朱立倫號召民眾4月26日上凱道。不過昨天反共網紅八炯等人在凱道辦「拒絕統戰，...

雙罷劫徐尚賢羈押禁見 徐爸原以為可交保還去籌錢

高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違偽造文書等罪嫌遭高雄地檢署拘提，晚間7點45分檢方將他聲押，徐尚賢的父親一直在地院外守候，原以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。