國民黨426上凱道 他籲狠狠輾壓419：不然就歲月靜好收攤吧

面對綠營大罷免、司法大刀步步進逼，國民黨主席朱立倫號召民眾4月26日上凱道。不過昨天反共網紅八炯等人在凱道辦「拒絕統戰，守護台灣」大會，主辦單位宣布現場湧入5萬人。國民黨前立委陳學聖今在臉書說，「4月26日一定要輾壓過4月19日。」

陳說，如果國民黨下周4月26日在同一地點要辦的「戰獨裁站出來」活動，氣勢、群眾摧不出來，「真的就準備打包收攤了！」呼籲民眾要站出來，狠狠輾壓昨天凱道的「反統戰」活動，大聲告訴他們，「台灣不是只有一種聲音，「不是你們說了算」；「我們未來才有機會。不然，就歲月靜好，收攤了吧。」

陳學聖今天在臉書表示，昨天一批網紅和政治人物在凱道舉辦「反統戰」大會，現場號稱有三、四萬人。當下，他只有一個直覺：就好好來「嗆賭」。他說，現在包括所有的在野力量，被經歷一連串言論自由限縮、查水表、搜索、羈押，民眾若仍然無感，「意味著你已失去了民心。沒人在乎你了！」「這國家、這社會也不需要你擔心了！」

陳說，如果426摧不出群眾，就讓4成民意的總統肆意的主宰台灣；就讓台灣在美國高關稅大風暴中，沉睡在平行宇宙，繼續搞大罷免；就讓渴望兩岸和平的人，繼續被抹紅「舔共賣台」；就讓台灣可貴的價值，更深陷分裂。

他也呼籲，如果不想看到台灣在你眼中崩解，4月26日一定要站出來，「不管你爽不爽朱立倫，爽不爽國民黨」，只有站出來，用氣勢、群眾，狠狠輾壓過昨天凱道的「反統戰」活動，大聲告訴他們，台灣不是只有一種聲音，不是你們說了算。「我們未來才有機會！不然，就歲月靜好，收攤了吧。」