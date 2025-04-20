雙罷劫徐尚賢羈押禁見 徐爸原以為可交保還去籌錢

高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違偽造文書等罪嫌遭高雄地檢署拘提，晚間7點45分檢方將他聲押，徐尚賢的父親一直在地院外守候，原以為等到午夜12點就能將兒子交保出來，還在11點40分跑去籌交保金，未料高雄地院晚間11點54分裁定准押禁見，讓徐父替兒子交保的希望落空。

高雄地院說明，徐尚賢經訊問後坦承罷免提議人名冊上的簽名均非提議人本人所親簽，而是他或罷免志工所為，只是否認有非法蒐集利用個資，及偽造文書主觀犯意，但法官依據相關證據，認為徐涉犯個資法、偽造文書等罪嫌重大。

徐尚賢遭法官查出被扣的2支手機Line中，有疑似刪除Line對話的情況，且偵訊時坦承有刪除個資方面的檔案，遭法官認定有刪除對話紀錄的滅證行為，徐尚賢還指示雙罷劫領銜人朱磊、黃晃枝，如何應對檢調詢問，因此認定徐有勾串共犯的行為。

高雄地院法官指出，徐尚賢主導的罷免提議人名冊製作過程尚待釐清，案情尚非明朗，且現今通訊軟體種類繁多，聯繫管道發達，依照他滅證及勾串舉動，若讓徐尚賢交保在外，難保徐尚賢不會與未到案的工作人員串證而使案情晦暗不明，因此認為有羈押禁見的必要，裁定自4月19日起，羈押2個月，並禁止接見、通信及授受物件。