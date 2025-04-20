獨／85歲奶奶當罷黃捷領銜人 早年靠那卡西走唱、當孝女白琴養大3兒女
高齡85歲的高雄老婦黃晃枝，擔任罷免民進黨立委黃捷的領銜人，因涉偽造文書及選罷法等罪前天遭檢調偵訊6、7小時，獲無保請回，一步出地檢署就昏倒被送醫，引發外界關注；將罷免黃捷當成一生志願的她，是單身母親，早年靠那卡西走唱、當孝女白琴，獨自養大3兒女。
黃晃枝昏倒被送醫治療，所幸無大礙，昨凌晨零時許辦理出院返家，昨天下午即身穿胸前印有「堅強勇氣」字樣的白色T恤，出現在高雄市鳳山區的雙罷劫總部繼續當志工。
記者到訪時，進來雙罷劫總部聯署的民眾來來去去，聯署民眾一進門看到黃晃枝坐在聯署處，有人好奇停下腳步問，「你是那位昏倒的阿嬤？」黃晃枝點了點頭和對方話起家常，另有民眾一眼認出她，關心問「還好嗎？」並安慰她要加油，黃語帶欣慰地致謝：「會啦」。
黃晃枝和聯署民眾打完招呼，接受記者訪問，提及自己身家背景說，自己年輕時是職業婦女，也是單親媽媽，家境不富裕，到現在還在外租房住，經濟比小康家庭再差一些，對於獨力養大3名兒女引以為傲。
記者問黃晃枝年輕時從事哪一種職業維生，黃說「我拿麥養大3個小孩」，接著解釋，自己年輕時離婚，沒拿丈夫一毛錢，帶著那卡西在酒店、咖啡店、茶店走唱，還當過喪禮習俗中的白女孝琴，雖吃穿不用愁，但也無法存很多錢，因此只有一個小孩唸到高中，兩個小孩唸到國中學歷。
對於為何已高齡85歲，還拋頭露面當罷免黃捷的領銜人，黃晃枝說，因沒人要出面當領銜人，她看徐尚賢沒背景，爹不疼、娘不愛，卻南征北討，很有勇氣，加上徐尚賢一而再、再而三請她當領銜人，直到中選會前一天她才答應。
個性吃軟不吃硬的黃晃枝說，自己不喜歡和高高在上的人接觸，特別喜歡和基層的人交往；50歲才學佛的她，早晚都讀經，如今已30餘年。盡管被檢調約談後昏倒，黃晃枝仍無所畏懼，不忘提醒民眾，要做好事、說好話、存好心，福報不要求只要做，一定會得到不可思議的好報。
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