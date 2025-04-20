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雙罷劫負責人聲押 家屬要求無保放人
高雄檢調前天搜索發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部，領銜人朱磊、黃晃枝及行動負責人徐尚賢，前晚都被依偽造文書等罪嫌移送雄檢複訊，黃無保請回、朱以十五萬元交保，檢方昨晚以徐有湮滅證據等理由向法院聲請羈押禁見，家屬聚集地檢署前要求無保放人。
八十五歲黃晃枝前晚十時許無保請回，一步出地檢署說完「我好冤枉」即昏倒，送醫急救後無礙，昨天她回到雙罷劫總部，不平地說「我一個老人家，還讓荷槍實彈的警調來我家」，前一天她還問徐尚賢「會不會輪到我們，因為民進黨現在無所不做」，沒想到隔天就被「抄家」了。
「被當成有罪之人，偵訊時間長，又聽到徐尚賢也被抓，才氣到昏倒。」黃晃枝說，她不會退縮，當「罷捷」領銜人會堅持到底。不少人到總部關心黃的身體狀況，她激動感謝，也有多人領取連署書，甚至一口氣領卅多份，以行動支持。
朱磊交保後質疑檢方「辦藍不辦綠」，並強調選罷法有漏洞，卻要罷免領銜人承擔所有責任。
前天下午在高雄市調處鳳山站靜坐聲援朱磊、黃晃枝的徐尚賢，前天傍晚五時被警調上銬拘捕，晚間也移送雄檢複訊，但拘提逾廿四小時仍無消息，徐尚賢的父親和十餘名支持者昨晚聚集地檢署前關切。
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