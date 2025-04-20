聽新聞
0:00 / 0:00

與賴清德同台 蔣萬安：居大位者以蒼生為念

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
總統賴清德（右二）、台北市長蔣萬安（左）比鄰卻零互動，兩人為慈惠堂母娘文化館揭牌時，紅布條掉落蓋住賴清德及內政部長劉世芳（右）的頭。記者林俊良／攝影
總統賴清德（右二）、台北市長蔣萬安（左）比鄰卻零互動，兩人為慈惠堂母娘文化館揭牌時，紅布條掉落蓋住賴清德及內政部長劉世芳（右）的頭。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安拋出「倒閣說」後，昨天首度與總統賴清德同框。蔣致詞指出，居大位者一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念。最近台灣面對外在形勢的險峻，內部也不應有太多的風雨與紛擾，「讓我們共同努力」。賴清德面無表情，隨後也未回應。

賴清德和內政部長劉世芳昨參加松山慈惠堂二○二五年台北母娘文化季遶境嘉年華，與蔣萬安同台。蔣萬安先到場，隨後在下車處等賴到場，總統座車抵達後，兩人握手致意後進入慈惠堂殿內。記者喊問「是否會提倒閣」、「要不要呼籲不再大罷免」等，賴清德僅看了媒體一眼，蔣萬安未回答。

在扶鸞起駕儀式中賴清德、蔣萬安一起抬轎，賴蔣位置雖比鄰，卻幾乎零互動，致詞時提及對方，目光卻未交會。

蔣萬安近日建議國民黨立院黨團倒閣，昨天他致詞先提及慈惠堂總策畫長李瑞彬贊助北市少棒勁旅東園國小交通車。

接著話鋒一轉向賴清德進言，蔣萬安說，母娘慈悲為懷的精神讓大家了解社會的真實以及百姓的心聲，「所以居大位者一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念。」他每次到慈惠堂都是祈求風調雨順、國泰民安，最近台灣面對外在形勢險峻，內部社會不應該再有太多的風雨與紛擾，要共同為百姓打造安居樂業的環境。

賴清德致詞時說，松山慈惠堂不只是信仰中心，也是公益化身，慈惠堂不只幫忙台北市，還行善全台；在台北市送救護車、復康巴士八十多輛；當年台南大地震，堂主呼籲各界協助度過難關，「當時的市長就是我，這點我永遠記在心裡。」希望在慈惠堂保佑下國家安全、社會安定、人民安居樂業。

活動期間發生兩段插曲，賴清德和蔣萬安先參加母娘文化館落成啟用揭牌時，拉下貴賓布幕蓋到賴清德及劉世芳頭上，賴清德嚇了一跳，忙用手撥開；起駕前賴清德、蔣萬安共同扶轎，「起馬砲」轟然巨響，又嚇到賴清德，賴眉頭緊皺。

罷免 蔣萬安 賴清德

延伸閱讀

影／喊倒閣後同框 蔣萬安當著賴清德面說「居大位者要以蒼生為念」

【即時短評】蔣萬安戰狼式丟「倒閣球」 賴清德面臨兩大困局

圖表看時事／蔣萬安「倒閣說」逼朱立倫扛罷免危機責任？一圖看各方立場、關鍵差異

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安霸氣回：由我一個人承擔

相關新聞

與賴清德同台 蔣萬安：居大位者以蒼生為念

台北市長蔣萬安拋出「倒閣說」後，昨天首度與總統賴清德同框。蔣致詞指出，居大位者一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念。最近...

觀察站／司法大刀雙面刃 在野寒蟬或反彈？

民進黨為改變國會朝小野大的困局，總動員協助罷免國民黨立委團體二階段連署，罷免民進黨立委民團在遭遇一連串行政刁難，正準備急...

雙罷劫徐尚賢羈押禁見 徐爸原以為可交保還去籌錢

高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違偽造文書等罪嫌遭高雄地檢署拘提，晚間7點45分檢方將他聲押，徐尚賢的父親一直在地院外守候，原以...

罷免連署案 黃呂錦茹無保請回

檢調連日大規模偵辦罷綠委連署行動罷免，針對民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署案涉造假，北檢十七日搜索約談國民黨台北市黨部主委...

藍白齊聚罷免吳思瑤 羅智強霸氣出230萬元支援

「掃除綠惡霸 下架吳思瑤 在野團結士北大集合活動」今登場，5名北市藍委與罷雙吳團體等人齊聚。藍營直呼，罷免吳思瑤是阻擋總...

怒斥「司法迫害」徐父剛離開雄檢 檢方後腳便聲押禁見雙罷劫徐尚賢

高雄雙罷劫負責人徐尚賢因涉嫌偽造文書，昨在高雄市調查處外靜坐抗議時遭檢警拘捕，徐尚賢父親今晚6時許赴高雄地檢署要求會見徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。