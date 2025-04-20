罷免連署案 黃呂錦茹無保請回

檢調連日大規模偵辦罷綠委連署行動罷免，針對民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署案涉造假，北檢十七日搜索約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川四人到案，十八日聲押禁見，台北地院昨天裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，姚富文、初文卿羈押禁見。北檢將研議是否抗告。

高雄雙罷劫負責人徐尚賢前天遭高雄地檢署拘提，歷經逾廿四小時，檢方昨晚近八時許向法院聲請羈押。

司法大動作持續偵辦罷綠委連署，迭遭質疑辦藍不辦綠，由國民黨立委吳宗憲擔任輪值召委的立院司法及法制委員會本周三將邀請司法院副秘書長、法務部長、法務部調查局長、法務部廉政署長、中選會等單位就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告。

北院：檢方無供述、客觀證據

針對黃呂錦茹等人聲押案，台北地院前晚近十時許漏夜開羈押庭，直到昨天上午近六時才宣布裁定結果。

台北地院認為，檢方卷內並無任何供述證據或客觀證據，可認定黃呂錦茹有經手提議人名冊的事實，無法僅因黃呂錦茹身為國民黨台北市黨部的最高層，就推論她同意或指示偽造提議人名冊，且檢察官所提出的證據資料，也無法認定黃呂錦茹與同案被告姚富文、初文卿有共同偽造文書、違反個人資料保護法嫌疑，駁回檢察官聲請，當庭釋放。

曾繁川部分，北院認為扣案的提議人名冊雖然有偽造的情形，但無法認定是由曾交付偽造的提議人名冊給同案被告。

初文卿、姚富文 兩人羈押禁見

北院指出，初文卿、姚富文兩人雖否認犯行，但依卷內證據足認兩人涉犯法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用他人個人資料等罪；且認定兩人有滅證之虞、與其他被告供述不一的情形。北院審酌初文卿、姚富文大量非法使用他人個資，對社會秩序造成相當影響，考量現今通訊軟體種類繁多，如兩交保、或限制住居，不足以確保後續偵查、審判或執行程序順利進行，有羈押原因及必要。

國民黨十七、十八兩日召號民眾前往北檢外聲援黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫更是徹夜守候。台北地院裁定黃呂錦茹無保請回，黃呂步出地院，朱立倫立刻迎接、擁抱慰問。

朱立倫說，民進黨的司法機關憑臆測就想要把黃呂錦茹收押，最終仍失敗，但他們還有台北市黨部兩位基層黨工被收押禁見，仍要強調「司法要正義，戰鬥要繼續」，正義不會被關住，台灣各地還持續進行司法大搜索、大收押，對所有受到冤屈、受到司法打壓的朋友，一定力挺到底。

曾任檢察官的立委吳宗憲指出，從目前北院角度來看，北檢就是「亂辦案」。他說，對一個黨部主委，檢方偵查可以爛到這種程度，如果對象只是一個小老百姓呢？他以前當檢管官，對於證據嚴格要求，聲押被駁回比例非常低，現在檢察官辦案浮濫，大家都在揣摩上意，都在搞政治。

市議員柳采葳透露，黃呂錦茹被訊問近四十八小時，虛弱蹣跚步出地院，出來就說「要回去洗澡了」，感覺「無奈、無力且疲憊」。台北市長蔣萬安表示「一定聲援黃呂主委」。