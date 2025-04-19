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早上6點半猛按門鈴！檢辦罷林沛祥連署涉偽挨轟 基檢吐原因

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早上6點半猛按門鈴！檢辦罷林沛祥連署涉偽遭控 基檢澄清有彈性

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
辦罷林沛祥連署涉偽6點半上門遭控太早，基檢澄清有彈性。記者游明煌／攝影
辦罷林沛祥連署涉偽6點半上門遭控太早，基檢澄清有彈性。記者游明煌／攝影

中選會告發罷免國民黨立委林沛祥有116件連署書涉嫌偽造案，基隆地檢署昨指揮警調訪談數十位民眾查明，因不少是在上午6點半按門鈴遭到質疑。基檢今晚澄清，為避免民眾上班後須再返回基隆說明的不便，才選擇早晨時段為之，但也有彈性。

昨天上午不少民眾在社群貼文，表示上午一大早6點半就有調查、警方人員上門猛按門鈴，帶著偽造文書罪的公文，詢問是否參加連署罷免林沛祥，要求當場簽筆錄單，詢問是否正常程序。

基隆地檢署今晚說明，今天有部分民眾及媒體質疑偵辦人員一早請民眾說明之舉，恐造成民眾恐慌，地檢署澄清指出，檢察官指揮調查局基隆市調查站及基隆市警察局等單位，針對涉嫌偽造的提議人名冊進行查證，偵辦人員依法持傳票請相關民眾協助說明。

基檢表示，會如此安排是考量基隆市民很在外地工作，為避免民眾上班後須再返回基隆說明的不便，因此選擇於早晨時段為之，執法人員現場也都有向當事人說明，且當事人若有要事必須處理，可向承辦人員反映，在不影響案件偵辦情況下，亦有彈性。

另針對基隆市議員鄭文婷、張之豪被罷免案的提議人名冊涉有偽造嫌疑部分，基檢均已分案辦理中，並無偏頗。基隆地檢署秉持客觀中立立場，釐清罷免過程是否存在刑事不法情事，以維民主價值。

基隆 林沛祥 罷免

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