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藍白齊聚罷免吳思瑤 羅智強霸氣出230萬元支援

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立委羅智強（右三）今致贈230萬元支援罷免雙吳，作為「羅智強挺罷綠保台專款」。記者林佳彣／攝影
國民黨立委羅智強（右三）今致贈230萬元支援罷免雙吳，作為「羅智強挺罷綠保台專款」。記者林佳彣／攝影

「掃除綠惡霸 下架吳思瑤 在野團結士北大集合活動」今登場，5名北市藍委與罷雙吳團體等人齊聚。藍營直呼，罷免吳思瑤是阻擋總統賴清德暴政最有代表性第一步，更大嘆賴做不到總統一年就失常，因被人遮蔽，消息都聽不進去。

現場不只罷免吳思瑤召集人賴苡任，遭鎖定罷免的5位北市藍委徐巧芯、羅智強、李彥秀、王鴻薇、賴士葆同台，以及國民黨前立委謝龍介都到場，另有藍營在地議員張斯綱、汪志冰及新黨侯漢廷等人現身力挺，「歷史哥」李易修與民眾黨前立委蔡壁如主持全程。

蔡壁如指出，她的理念是反對無差別大罷免，最近執政黨實在太惡劣，因此她組成「惡罷退散」志工團，在中部到處開講。她是民眾黨，此時此刻在野力量再不團結，以後恐怕都沒有機會講話，也諷吳思瑤配柯建銘是師公仔聖杯，一搭一唱把立法院搞得亂七八糟，「罷免吳思瑤就是罷免柯建銘，罷免柯建銘就等於罷免賴清德。」

羅智強說，準備500萬元要打他的罷免戰，今致贈其中230萬元支援罷免雙吳，作為「羅智強挺罷綠保台專款」，也介紹「最新戰友」民進黨立委邱議瑩，因打他耳光被法院判賠20萬元，羅將加碼給高雄雙罷劫。

賴士葆批，全世界沒有一個執政黨發動罷免在野黨國會議員，台灣是第一個。北市黨部主委黃呂錦茹無保飭回，理由是沒足夠證據，就代表檢調自甘墮落變成執政黨的司法東廠、鷹犬，賴也強調「民進黨有檢調，我們有選票」。

李彥秀說，賴清德的獨裁是事實，大罷免、大搜索、大約談的目的就是要消滅在野黨，北市黨部主委黃呂錦茹雖被無保請回，下周檢調可能抗告，北市黨部已少了書記長、執行長，民進黨要讓北市藍營呈現群龍無首的狀態。她相信邪不勝正，不能跟惡霸低頭、不能跟獨裁屈服，如果退卻了，就是縱容與姑息民進黨、新潮流、賴清德。

王鴻薇喊話，如果對綠色恐怖感到恐懼、對綠色濫權感到憤怒，拜託大家召集親友426上凱道，也透露5位藍委非常有可能到三階，屆時要拜託大家一定要出來投不同意票。

徐巧芯指出，罷免跟選舉不一樣，罷免比的是投票率，但藍綠選民對政治狂熱完全不同，綠營選民是把政治擺在第一位，藍營選民則是把工作家庭擺在第一順位。從選情分析來看，只要雙吳二階過關，一定會被罷免，喊話大家不要功虧一簣。

鄭麗文說，大黨鞭是已經胡言亂語、精神異常的柯建銘，小黨鞭則是民進黨團幹事長吳思瑤，長年人設溫和女性，一副人畜無害，去年人設崩解，因她是新潮流嫡系、賴清德大將，鎮守在立法院，才讓大家看到吳的真面目，「罷免吳思瑤是阻擋賴清德暴政最有代表性的第一步。」喊話現在對民進黨最有效的反擊是先完成二階連署，一擊必中讓賴清德會怕。

謝龍介提到，和賴清德攜手走上20年，明知他是恐怖情人，還要跟他在一起，直呼「我不怕。」他沒看過賴清德這麼失常，退步很多，做不到總統一年就失常，其實他被旁邊一群人遮蔽，所以很多消息都聽不進去。罷免二階一定要過，「台南那麼困難，我都要讓他過，台南（黨工）是收押，你（台北）才交保而已，所以一定要給他過。」

5名北市藍委齊聚今與罷雙吳團體等人在天母同台。記者林佳彣／攝影
5名北市藍委齊聚今與罷雙吳團體等人在天母同台。記者林佳彣／攝影

罷免

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