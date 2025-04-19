影／徐尚賢父親要求地檢署放人 呼口號控訴非法逮捕
高雄檢調昨天發動搜索雙罷劫總部辦公室，並陸續將領銜人朱磊及黃晃枝負責人徐尚賢帶回偵訊，並依照涉違移送高雄地檢署，其中徐尚賢拘提24小時仍不見結果，徐尚賢父親和支持者10餘人今晚7時許到地檢署前關切，徐父怒問「偽造文書是江洋大盜嗎」，並要求見到兒子，在地檢署外被法警阻擋。徐爸與支持者在地檢署外呼口號要求放人，警方則是派出十多名警力戒備防止意外發生。
罷免民進黨立委許智傑和黃捷的雙罷劫總部負責人徐尚賢，昨天原本只是在調查處鳳山站外靜坐抗議雙罷劫領銜人朱磊和黃晃枝，傍晚突然被檢調拘提帶走問訊，隨後便移送至高雄地檢署，檢方訊後陸續請回、交保朱磊及黃晃枝，但唯獨徐尚賢遲遲未等到開庭，最新消息是徐尚賢被檢察官聲請羈押，準備移送法院複訊。
徐尚賢父親今晚在地檢署門口表示，昨天檢調到雙罷劫總部搜索覺得很意外，因為兒子做事很認真，依照國家法令執行雙罷劫工作，即使知道昨天被搜索，兒子還到市場擺攤，兒子就是執著要做好罷免工作，他說兒子進去已24小時，檢調應該要給當事人答覆，站在父親立場，要求無保放人。
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