怒斥「司法迫害」徐父剛離開雄檢 檢方後腳便聲押禁見雙罷劫徐尚賢

高雄雙罷劫負責人徐尚賢因涉嫌偽造文書，昨在高雄市調查處外靜坐抗議時遭檢警拘捕，徐尚賢父親今晚6時許赴高雄地檢署要求會見徐尚賢，要確認徐尚賢是不是人還平安，但遭法警擋下，未料徐父7點43分前腳剛走，檢方後腳就在45分宣布徐尚賢聲押禁見。

徐尚賢父親晚間在雙罷劫領銜人朱磊及其他支持者陪同下，今晚6時許抵達高雄地檢署大門外，徐父要求親眼進到地檢署確認徐尚賢人身安全，無論徐尚賢是否受傷，至少要看到人，但法警因無權限，只能將其擋在地檢署大門外。

徐父與法警發生爭執，徐父指出徐尚賢昨下午5點多就被拘捕，至今問訊已超過24小時。他搬出法規指檢調不得扣押嫌疑人問訊超過24小時，質疑為何至今家屬沒有接獲任何檢方的通知或處分結果。

後經協調，法警同意徐父與朱磊一同進入地檢署，但徐父進入大廳後詢問法警他該到哪個偵查庭才能看到徐尚賢，現場沒有法警答覆，徐父當場愣在原地，質疑法警不是才在大門外頭同意讓他進入地檢署確認徐尚賢人身安危，為何他進入地檢署後又沒辦法看。

因法警只同意徐父在大廳看電子公布欄，徐父當場不滿質問「我看這個幹嘛！」，並動怒痛斥法警欺騙家屬，是否要刻意引導家屬進地檢署陷於不義，隨後只能又轉身走出地檢署，引得在外等候的支持者鼓譟不滿地檢署法警騙人。

徐父、朱磊及雙罷劫支持者在地檢署大門外喊口號「司法迫害」，並持續待到晚間7點40分左右，眼見看不到徐尚賢，在場眾人決定明天再來，未料徐父前腳才在7點43分離開，高雄地檢署便在7點45分公布徐尚賢聲押禁見。

高雄地檢署指出，徐姓被告就罷免案提議書涉偽造文書、違反個資法等罪嫌，有湮滅證據或勾串證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。