國民黨前黨魁也發聲 江啟臣：期待司法超然獨立沒有雙標

檢調全台偵辦罷免連署涉偽造文書案，搜索多個國民黨部，黨主席朱立倫到北檢前抗議司法不公。國民黨前黨主席、現任立法院副院長江啟臣今天也發聲，期待司法超然獨立、不受干預、沒有雙重標準，否則將得不到人民尊重。

江啟臣今天赴豐原慈濟宮為媽祖祝壽。他在臉書寫道，此刻國家正面臨美國關稅重大挑戰，誠心祈求國人團結，國家能夠停止內部對立，一致對外度過難關，讓台灣人民安居樂業。

江啟臣表示，他深信「人在做，天在看」，期待司法超然獨立，不受任何干預，也沒有雙重標準，才能停止社會紛爭，不然只會治絲益棼，既無法獲得人民尊重，公平正義也蕩然無存。

江啟臣2020到2021年間擔任國民黨主席，2021年10月交棒給朱立倫，目前是台中第八選區立委，被視為角逐下屆台中市長的有力人選。江遭提罷免，二階連署書進度超過1萬7000份，逼近通過門檻，跌破許多人眼鏡。