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罷免吳思瑤被法辦 賴苡任：第一次覺得恐懼離我這麼近

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
5名北市藍委齊聚今與罷雙吳團體在天母同台，喊出「惡霸退散，台灣平安」口號。記者林佳彣／攝影
5名北市藍委齊聚今與罷雙吳團體在天母同台，喊出「惡霸退散，台灣平安」口號。記者林佳彣／攝影

罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任4月14日遭檢方約談後交保，今天現身「掃除綠惡霸 下架吳思瑤」活動，首度吐露站出來罷瑤理由，因為在立院親眼看到吳如何糟蹋藍白立委，只因如此，第一次覺得恐懼離他這麼近、民主離他這麼遠。

賴苡任日前要談交保被律師制止，今天出席活動時，透露「今天我的委任律師不在，不會有人搶我的麥克風」，也強調不講4條紅線，而談為什麼出來罷免吳思瑤，因為過去一年他在立法院擔任助理，親眼看到吳怎樣糟蹋國民黨立委，親耳聽到她怎麼消費國民黨立委，也包含民眾黨立委，「我是全立院最了解吳思瑤的人。」

賴苡任說，他過去每場朝野協商、都在，每場司法及法制委員會也都在，也歸納吳思瑤造謠3重點，貼標籤、帶風向、去脈絡化，「過去我是他在立院造謠的旁觀者，如今是他造謠的受害者。」一個立院前助理出來罷免大立委，鋪天蓋地，周一發生的事情他就不說了。

賴表示，曾經在當時被譽為威權體制的新加坡唸書4年，也在中共一黨專政、極權體制的北京求學6年，他在亞洲威權、極權體制生活，但是回到台灣，「第一次覺得恐懼離我這麼近，第一次覺得民主離我這麼遠，因為我做的事情是罷免吳思瑤、要下架民進黨，如此而已。」

賴苡任直言，罷免第一階段單兵對戰，遭空戰方式抹黑，如今再用其他方法，逮補、搜捕、進到家門，他不談檢察官講什麼，免得下周他又不見了，今天周六沒上班。台下支持者立刻送上溫暖，數度大喊「賴苡任加油。」

賴苡任首度談及站出來罷免吳思瑤的理由，過去他在立法院，真的親眼看到吳思瑤跟民進黨怎麼糟蹋國民黨立委。

賴坦言，於私，他過去作為助理，每個立委都非常照顧他，自己心疼國民黨立委，所以他有責任跟義務出來罷免吳思瑤；於公，民進黨、吳思瑤正在殘害中華民國，要讓中華民國制度徹底瓦解，無論要不要搞台獨，中華民國就是正在被他們殘害、吸血，我們一定要罷免吳思瑤。

「掃除綠惡霸 下架吳思瑤 在野團結士北大集合活動」今登場。記者林佳彣／攝影
「掃除綠惡霸 下架吳思瑤 在野團結士北大集合活動」今登場。記者林佳彣／攝影

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