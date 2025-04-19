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「偽造文書是江洋大盜嗎？」 雙罷劫負責人徐尚賢父求看兒遭拒

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「偽造文書是江洋大盜嗎？」 雙罷劫負責人徐尚賢父求看兒遭拒

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導
高雄雙罷劫負責人徐尚賢昨傍晚5時許遭檢警拘提逮捕，但檢調偵訊24小時仍不見結果，徐尚賢父親和支持者10餘人今晚7時許到地檢署前關切，並舉非法逮捕、無保請回標語伸援。記者劉學聖／攝影
高雄雙罷劫負責人徐尚賢昨傍晚5時許遭檢警拘提逮捕，但檢調偵訊24小時仍不見結果，徐尚賢父親和支持者10餘人今晚7時許到地檢署前關切，並舉非法逮捕、無保請回標語伸援。記者劉學聖／攝影

高雄雙罷劫負責人徐尚賢昨傍晚5時許在高雄市調查處外靜坐突遭檢警持拘票上銬逮捕，依涉違選罷法移送高雄地檢署偵訊，但拘提24小時仍不見結果，徐尚賢父親和支持者10餘人今晚7時許到地檢署前關切，徐父怒問「偽造文書是江洋大盜嗎」因擔憂兒子安全，要求看人，但被法警阻擋。

罷免民進黨立委許智傑和黃捷的雙罷劫總部負責人徐尚賢，昨下午原本只是在調查處鳳山站外靜坐抗議雙罷劫領銜人朱磊和黃晃枝，傍晚5時許突然被檢調拘提帶走問訊，隨後晚間6點55分便移送至高雄地檢署，與2名領銜人送抵地檢署時間僅相距40分鐘。

檢方訊後陸續請回、交保朱磊及黃晃枝，但唯獨徐尚賢遲遲未等到開庭，從昨晚5時許被拘提逮捕後，直到今天傍晚都無消息。

徐尚賢父親今晚在地檢署門口表示，昨天檢調到雙罷劫總部搜索覺得很意外，因為兒子做事很認真，依照國家法令執行雙罷劫工作，即使知道昨天被搜索，兒子還到市場擺攤，兒子就是執著要做好罷免工作，要從選民手上一份份將資料拿回，但收回資料無法每一份都篩選。

徐父指出，今天雙罷劫領銜人、負責人都進去地檢署，讓他不得不跳出來，他計算一下，兒子進去已24小時，檢調應該要給當事人答覆，他是徐尚賢的父親，檢調到底問出什麼東西了，該不該放人，所以他想問清楚，站在父親立場，要求無保放人。

「不管是什麼罪，中華民國法令他很清楚，即使是偽造文書，但偽造文書是江洋大盜嗎？還要上手銬嗎？」一旁聲援的女子說，「匪諜都不抓了」，徐父緊接著說，匪諜、詐騙、殺人甚至分屍，這麼多案件都不辦，就辦一個中華民國憲法賦與人民選舉、罷免的賦與權，即使裡面有一個瑕疵卻要上手銬，他讀書讀這麼多還不知道選舉罷免要上手銬，徐父表示，非法逮捕不應該，堅持讓檢調無保放人，呼籲支持者要支持徐尚賢。

雖然徐父以人身安全為考量，要求要見兒子徐尚賢一面，但仍被法警阻擋在地檢署門口，轄區新興警分局也派出10餘名警力在現場維持秩序。

高雄雙罷劫負責人徐尚賢昨傍晚5時許遭檢警拘提逮捕，但檢調偵訊24小時仍不見結果，徐尚賢父親和支持者10餘人今晚7時許到地檢署前關切，徐要求見兒子但被法警擋在門口。記者巫鴻瑋／攝影
高雄雙罷劫負責人徐尚賢昨傍晚5時許遭檢警拘提逮捕，但檢調偵訊24小時仍不見結果，徐尚賢父親和支持者10餘人今晚7時許到地檢署前關切，徐要求見兒子但被法警擋在門口。記者巫鴻瑋／攝影
高雄雙罷劫負責人徐尚賢昨傍晚5時許遭檢警拘提逮捕，但檢調偵訊24小時仍不見結果，徐尚賢父親（紅衣者）和昨天獲15萬交保的雙罷捷領銜人朱磊（白衣者）今晚7時許到地檢署前關切，並舉非法逮捕、無保請回標語聲援。記者劉學聖／攝影
高雄雙罷劫負責人徐尚賢昨傍晚5時許遭檢警拘提逮捕，但檢調偵訊24小時仍不見結果，徐尚賢父親（紅衣者）和昨天獲15萬交保的雙罷捷領銜人朱磊（白衣者）今晚7時許到地檢署前關切，並舉非法逮捕、無保請回標語聲援。記者劉學聖／攝影
高雄雙罷劫負責人徐尚賢昨傍晚5時許遭檢警拘提逮捕，但檢調偵訊24小時仍不見結果，徐尚賢父親和支持者10餘人今晚7時許到地檢署前關切，並舉非法逮捕、無保請回標語聲援。記者劉學聖／攝影
高雄雙罷劫負責人徐尚賢昨傍晚5時許遭檢警拘提逮捕，但檢調偵訊24小時仍不見結果，徐尚賢父親和支持者10餘人今晚7時許到地檢署前關切，並舉非法逮捕、無保請回標語聲援。記者劉學聖／攝影
高雄雙罷劫負責人徐尚賢昨傍晚5時許遭檢警拘提逮捕，但檢調偵訊24小時仍不見結果，徐尚賢父親和支持者10餘人今晚7時許到地檢署前關切，並舉非法逮捕、無保請回標語聲援。記者劉學聖／攝影
高雄雙罷劫負責人徐尚賢昨傍晚5時許遭檢警拘提逮捕，但檢調偵訊24小時仍不見結果，徐尚賢父親和支持者10餘人今晚7時許到地檢署前關切，並舉非法逮捕、無保請回標語聲援。記者劉學聖／攝影

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