批檢調淪東廠 許宇甄：只辦小案不敢辦吳釗燮

台北地檢署近日大動作偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署疑似造假，聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，卻被台北地院認為證據不足，當庭釋放。國民黨立委許宇甄今天批評，檢調淪為賴政府東廠，只辦小案，不敢辦國安會祕書長吳釗燮牽涉的共諜案。

許宇甄表示，很多市民都曾經接受過黃呂錦茹的幫助，黃呂用心照顧大家，不僅是台北市優良市民，更是國民黨重要資產。民進黨為了保護自己人免於被罷免威脅，故意利用司法大刀砍向黃呂，甚至要以羈押方式逼黃呂不能在外活動，更像是在警告其他人，敢得罪當民進黨就等著被惡搞！以司法威逼人民噤聲，大家若不站出來反抗，民主會被民進黨沒收，戒嚴、獨裁將會成為事實！

許宇甄質疑，讓人痛心的是，檢調系統傾全國之力偵辦政治性案件，反觀對吳釗燮牽涉何仁傑共諜案完全沒有動作，這麼重大的國安危機，不用徹查吳釗燮？不用搜索吳釗燮？吳釗燮為了保住官位以私害公，只讓共諜離職未送檢調偵辦，自己養出一個大共諜，怎麼還有臉待在國安會秘書長的職務上？

許宇甄批評，賴清德總統對於自己的國安會秘書長涉入共諜事件迄今沒有對外說明，賴清德的高道德標準只適用在「非信賴者」，只要是「信賴信徒」都可以豁免，賴清德不僅用人唯親，更只會包庇吳釗燮。

許宇甄認為，民進黨以輕罪重辦方式追殺在野黨、搜索地方黨部，甚至強制處份方式逼迫基層幹部屈服，政治力介入檢調痕跡斑斑可考。國民黨民代、地方首長、民眾為了抗議司法不公，齊聚北檢外頭抗議，內政部長劉世芳還嗆聲要法辦所有人，監督執政黨是在野黨天職，街頭抗爭更是對抗獨裁政權的必要手段，他們不是被嚇大的！

許宇甄批評，民進黨為了大罷免，對國民黨、民眾黨羅織各式罪名，對在野黨進行大搜索、大逮捕，還抹黑、造謠立法院被赤化，實際上卻是民進黨從總統府、外交部、民進黨部全都在養共諜！民進黨用政府資金養了一群共諜，出賣中華民國，還有立委、高官「親中」被抓包，至今也沒看到檢調有所調查。民進黨高喊抗中保台，實際上卻是拿錢賣台，欺騙人民的政治口號喊的震天嘎響，賴清德卻是在學中共，要在台灣搞專政獨裁，搞垮中華民國、出賣台灣。