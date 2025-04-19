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稱女性衝罷免比男性有用 曹興誠：不想子女淪中共賤民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
罷免國民黨立委團體今號召上凱道，宣示反共護台。聯電創辦人曹興誠作為活動壓軸宣講，他稱這次罷免活動的志工，多為女性，願意投入罷免活動，是因不想讓子女淪為「中共統治下的賤民」，想讓子女繼續做「台灣尊貴的公民」。圖／取自udn直播
罷免國民黨立委團體今號召上凱道，宣示反共護台。聯電創辦人曹興誠作為活動壓軸宣講，他稱這次罷免活動的志工，多為女性，願意投入罷免活動，是因不想讓子女淪為「中共統治下的賤民」，想讓子女繼續做「台灣尊貴的公民」。圖／取自udn直播

罷免國民黨立委團體今號召上凱道，宣示反共護台。聯電創辦人曹興誠作為活動壓軸宣講，他稱這次罷免活動的志工，多為女性，願意投入罷免活動，是因不想讓子女淪為「中共統治下的賤民」，想讓子女繼續做「台灣尊貴的公民」。

罷藍委團體今齊聚凱道。網紅八炯、呱吉及民進黨立委王定宇、郭昱晴、黃捷等多名綠委也到場宣講。由台北市議員苗博雅、前立委陳柏惟負責下半場主持。

民進黨立委王義川說，今天只有一件事情，就是反共，舔共的全都趕出台灣。這次大罷免要罷的這些人，當台灣的立委卻一天到晚想要舔共，這些人在立院只要對中國好的都支持，只要傷害台灣的都衝第一個，將為了台灣的預算刪除、凍結，35個藍委要大罷免、大成功。這次要被連署罷免的藍委，不愛台灣的都罷免掉。

針對近日國民黨罷免民進黨立委連署出現「死亡連署」，產生司法風波，王義川說，罷團收連署書很辛苦，是一張一張簽。但國民黨不是這樣，都是整疊的，用抄的，連署還有幾千人已經過世的，難怪會被抓去。藍委敢罵習近平嗎，只敢罵賴清德總統跟行政院長卓榮泰。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，請國民黨對全台灣人民道歉，從228事件開始，白色恐怖，戒嚴時期，有多少台灣人因為國民黨的統治，失去了生命、家庭，直到今天，請問國民黨有對台灣人道歉嗎？國民黨所有的黨籍代表、民意代表和黨公職還欠台灣人一個道歉。目前沒有聽到國民黨的道歉，反而加重對台灣人的羞辱、霸凌，聯合境外敵對勢力，也就是中國，要消滅台灣。國民黨跟中國沒有收手的可能。

民進黨立委沈伯洋說，台灣人從有歷史以來，從以前到現在，有許多逝去的生命、靈魂，但每個人都相信，台灣人的聲音能響徹雲霄，所以走出了國際，交到了民主的盟友，經濟開始成長，開始有穩定的國會，有科技的發展。但是有人就是要反著做，就是希望國家被毀滅，這些人有著美國的護照，有著美國的財產，台灣現正站在十字路口。

曹興誠自稱「台獨頑固分子」。他說，大罷免走到今天可說是節節勝利，一定可以驅逐國民黨，恢復正常的國會。他感謝志工的付出，絕大多數都是女性，男性靠不住，男性通常只關心自己，女性則不只關心自己，更關心兒女跟其未來。志工女性不願意讓自己的後代，淪為「中共統治下的賤民」，要子女繼續做「台灣尊貴的公民」。這些女性志工都是活著的媽祖，媽祖是永遠的28歲，這些女性志工和天上的媽祖相互呼應，保衛國家。

罷免

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