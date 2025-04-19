罷團凱道會師 綠委現身力挺

網紅八炯等人號召「拒絕統戰，守護台灣」大會下午在凱道登場，包括印太戰略智庫執行長矢板明夫，以及王定宇、郭昱晴等多名民進黨立委到現場上台宣講，力挺大罷免連署活動。

「拒絕統戰，守護台灣」大會19日下午在凱道登場，根據規劃，除八炯、矢板明夫外，民進黨立委陳培瑜、郭昱晴、王義川、王定宇、沈伯洋，以及聯電創辦人曹興誠都會參與宣講。下午4時左右，主辦單位指現場已超過4萬人。

王定宇致詞指出，罷免這場戰爭還沒有結束，希望大家手牽手一起保護這個家，持續堅持下去；郭昱晴說，在野黨修法癱瘓憲法法庭、剝奪民眾權益、加嚴罷免難度、亂刪政府預算導致許多人失業，還粗暴挖走中央預算，種種表現根本欠罷；黃捷表示，現場大家拿的口號、旗幟都不一樣，代表台灣的自由、民主、包容與多元，各黨派都能來，訴求只有一個就是反共，希望大家都能用一支筆桿守護台灣。

矢板明夫說，美國新任駐日本大使甫抵達東京，就宣布美國要跟日本聯合對抗中國，讓中國外交部跳腳抗議，雖然一般來說各國大使不能提起第三國，但這代表今天國際秩序已經有巨大變化。

他說，台灣目前很關心對等關稅及大罷免，兩件事看起來並不相干，但其實是同一件事，就是國際秩序正在重組，而這新的國際秩序，就看台灣想扮演什麼角色。

他表示，台灣有成熟公民社會，一旦政治出問題，就會由公民社會導回正確方向，期待台灣能透過罷免連署，回到正確方向。

退役陸軍少將丘衛邦說，台灣正面臨嚴重狀況，因為立法院有一批舔共、親共、投共的立委，凍結台灣國防潛艦製造、攻擊無人機等預算，簡直是喪盡天良，希望罷免藍委第二階段的連署都能成功，全數清除35個危害國家的立委。