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「偽造文書是江洋大盜嗎？」 雙罷劫負責人徐尚賢父求看兒遭拒

獨／步出地檢署就昏倒 罷捷領銜85歲奶奶曝第六感：隔天被抄家

獨／步出地檢署就昏倒 罷捷領銜85歲奶奶：學佛30年不打誑語

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高齡85歲的高雄老婦黃晃枝，擔任罷免民進黨立委黃捷的領銜人，昨因遭檢調約談，昨晚步出地檢署就昏倒被送醫；出院後，今又回雙罷劫總部當志工，強調自己不會退縮。記者石秀華／攝影
高齡85歲的高雄老婦黃晃枝，擔任罷免民進黨立委黃捷的領銜人，昨因遭檢調約談，昨晚步出地檢署就昏倒被送醫；出院後，今又回雙罷劫總部當志工，強調自己不會退縮。記者石秀華／攝影

高齡85歲、滿頭白髮的高雄老婦黃晃枝，擔任罷免民進黨立委黃捷的領銜人，昨因涉偽造文書及選罷法等罪遭檢調約談，歷經6、7小時偵訊，晚間10時無保請回，一步出地檢署就昏倒被送醫，嚇壞一堆人；黃晃枝今又回雙罷劫總部，她曝心境說，「學佛30年，從不打誑語，如果知道有死人聯署，一定不允許」。

黃晃枝今天下午仍出現在高雄市鳳山區的雙罷劫總部當志工，一名婦人前來關心她的身體狀況，她語帶感激向對方說謝謝，下午總部聯署罷免民進黨立委許智傑及黃捷的人來來去去，還有一名在市場工作的女攤販，一口氣要了30張聯署書，有民眾一進門看到黃晃枝，對她喊加油。

黃晃枝受訪時談及昨晚一步出高雄地檢署門口就昏倒的原因說，「被當成有罪之人，偵訊時間長，頭昏腦脹，後來才吃慢性病的藥，四肢無力，加上聽到總部負責人徐尚賢也被抓，自己無法拿回每天當消遣的手機也被氣到，種種原因加起來才昏倒」。

昏倒被送進醫院，嚇壞一堆親友，黃晃枝說，因自己怕打針住院，今天凌晨約12時就辦出院，回到家，念了晚課的佛經，凌晨1、2點才睡。

記者問「被問了好幾個小時，是否有睡好？」黃晃枝表示，當了領銜人，怕兒女擔心都瞞著他們，結果昨天被檢調帶走問訊，她認為兒女都知道了，以後可以放心做了，反而睡得比較安穩，後來天亮才知道，原來兒女早就知道她當領銜人。

「我一個老人家，還讓荷槍實彈的警察來我家，再怎麼說都會有辛酸委屈！」黃晃枝提及昨被檢警調人員帶回偵訊過程指出，前一天她就有第六感，當天曾問徐尚賢，「我們這樣做會不會輪到我們，因為民進黨現在無所不做」，結果隔天早上就被抄家了。

黃晃枝表示當時她被帶走時曾向調查人員告知，她做領銜人，今天抄她的家，要押人可以，她絕對不反抗，但請神容易送神難；歷經偵訊6、7小時，之後獲檢方無保請回，黃晃枝說，「她不會退縮，當罷捷領銜人會堅持到底」。

黃晃枝受訪時談及昨晚一步出高雄地檢署門口就昏倒的原因說，「偵訊時間長，加上聽到總部負責人徐尚賢也被抓，自己無法拿回每天當消遣的手機，種種原因加起來被氣到才昏倒」。記者石秀華/攝影
黃晃枝受訪時談及昨晚一步出高雄地檢署門口就昏倒的原因說，「偵訊時間長，加上聽到總部負責人徐尚賢也被抓，自己無法拿回每天當消遣的手機，種種原因加起來被氣到才昏倒」。記者石秀華/攝影
高齡85歲的高雄老婦黃晃枝，擔任罷免民進黨立委黃捷的領銜人，昨因涉偽造文書及選罷法等罪遭檢調約談，指莫名被抄家很辛酸，但不會退縮。記者石秀華／攝影
高齡85歲的高雄老婦黃晃枝，擔任罷免民進黨立委黃捷的領銜人，昨因涉偽造文書及選罷法等罪遭檢調約談，指莫名被抄家很辛酸，但不會退縮。記者石秀華／攝影

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